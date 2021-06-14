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Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
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Испания --
Польша --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
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Германия --
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Евро-2020

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Пять голов за тайм: видео обзор лучшего матча Евро-2020 Нидерланды – Украина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июня, 00:42
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В первом туре чемпионата Европы сборная Украины отыграла два мяча у Нидерландов и пропустила решающий гол в самом конце встречи
Ярмоленко забил шикарный гол Нидерландам
Ярмоленко забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела просто сумасшедший матч на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко хоть и проиграли Нидерландам, но дали настоящий бой.

Наша команда уступала по ходу встречи с разницей в два мяча, но за четыре минуты отыгралась. Просто невероятный по красоте гол забил Андрей Ярмоленко и блестяще головой сыграл Роман Яремчук. Увы, не удержали ничью, но за такие поражения не стыдно.

Нидерланды – Украина – 3:2
Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)
Предупреждение: Сидорчук, 90+3

Групповой этап
Группа C
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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