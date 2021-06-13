13 июня 16:00 Видео
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13 июня 22:00 Украина
Нидерланды 3
Украина 2
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Как обидно! Украина выдала божественный камбэк, но проиграла Нидерландам

Олег Люлька Олег Люлька
13 июня, 23:52
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К сожалению, стартовый матч сборной Украины в финальной части чемпионата Европы завершился поражением от Нидерландов со счетом 2:3. А ведь чуть было не стали героями
Решающий гол Нидерландов
Решающий гол Нидерландов / Фото: Reuters

Ну что ты будешь делать! Сборная Украины, проигрывая 0:2 в своем стартовом матче Евро-2020 с Нидерландами, сумела отыграться. Но все-таки уступила голландцам 2:3, пропустив на 85-й минуте от Думфриса. Эх!

Матч начался не лучшим образом для Украины. Уже на 13-й минуте Андрею Шевченко пришлось делать вынужденную замену. Вместо получившего травму Зубкова, одного из лучших игроков "сине-желтых" в спаррингах перед Евро, вышел Марлос.

Первый тайм завершился без голов, хотя голландцы были значительно опаснее. Несколько раз нас выручил Бущан. Как он потащил этот мяч – уму непостижимо.

У Украины до перерыва был момент у Ярмоленко. Андрей упал в штрафной площадке Нидерландов. Но немецкий судья Феликс Брых решил, что это не пенальти. И правильно сделал. Фола не было.

Увы, сразу же после перерыва Нидерланды ошарашили Украину двумя голами. Оба были забиты после ошибок Виталия Миколенко на левом фланге обороны.

На 51-й минуте Виталий невнятной обработкой подарил мяч Думфрису, прострел которого с фланга Бущан, распластавшись, перехватил, но первым на добивание успел соперник – Вейналдум, вогнавший мяч в сетку. Увы, Сидорчук не успел на подборе.

А на 58-й минуте счет стал 2:0 в пользу Нидерландов. Снова неудачно сыграл Миколенко, упавший в борьбе против Думфриса, пытаясь выпросить у судьи штрафной. В этот момент все остановились, рефери не свистнул, и Вегхорст забил второй мяч Бущану.

Но на 75-й минуте пришел праздник и на украинскую улицу! Ярмоленко забил сумасшедший гол, шикарным ударом левой с 25 метров закрутив мяч в дальнюю "девятку" ворот Нидерландов. Шедевр!

Отметим, что Андрей Ярмоленко стал лишь вторым украинским футболистом, забивавшим на Евро во времена независимости. До него, еще в 2012-м, это делал Андрей Шевченко.

А на 79-й минуте Украина сравняла счет! После подачи Малиновского со штрафного, Яремчук отправил мяч в сетку головой.

И все же точка в этом матче осталась за Нидерландами, которые вырвали победу благодаря голу Думфриса на 85-й минуте. После подачи с фланга он выиграл воздух у Зинченко и пробил головой в угол – Бущан не спас. Жаль...

Нидерланды – Украина – 3:2
Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)
Предупреждение: Сидорчук, 90+3

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

Напомним, ранее в нашей группе на Евро-2020 Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Групповой этап
Группа C
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
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3:2
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Понедельник, 14 июня
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22:00
Украина
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