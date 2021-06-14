П'ять голів за тайм: відео огляд кращого матчу Євро-2020 Нідерланди – Україна

У першому турі чемпіонату Європи збірна України відіграла два м'ячі у Нідерландів і пропустила вирішальний гол в самому кінці зустрічі

Ярмоленко забив шикарний гол Нідерландам / Фото: Getty Images

Збірна України провела просто божевільний матч на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка хоч і програли Нідерландам, але дали справжній бій.

Наша команда поступалася по ходу зустрічі з різницею в два м'ячі, але за чотири хвилини відігралася. Просто неймовірний за красою гол забив Андрій Ярмоленко і блискуче головою зіграв Роман Яремчук. На жаль, не втримали нічию, але за такі поразки не соромно.

Нідерланди – Україна – 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депа (Мален, 90)

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Малиновський, Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)

Попередження: Сидорчук, 90+3