Эриксен обратился к фанатам из палаты и впервые показался после перенесенной остановки сердца

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к фанатам после перенесенной остановки сердца во время матча против Финляндии на Евро-2020. Футболист сообщил, что с ним все в порядке.

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"Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке – при данных обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте ради всей Дании", – написал Кристиан в Instagram.