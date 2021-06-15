Еріксен звернувся до фанатів з палати і вперше показався після перенесеної зупинки серця

Гравець збірної Данії Крістіан Еріксен звернувся до фанатів після перенесеної зупинки серця під час матчу проти Фінляндії на Євро-2020. Футболіст повідомив, що з ним все гаразд.
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"Всім привіт. Дуже вдячний за ваші милі й дивовижні привітання та повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї родини. Зі мною все гаразд – за даних обставин. Мені ще треба буде пройти обстеження в лікарні, але я почуваюся добре.
Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте заради всієї Данії", – написав Крістіан в Instagram.
Раніше в Мережі з'явилося відео, нібито Еріксен, що пережив зупинку серця, вперше вийшов до вболівальників, але пізніше з'ясувалося, що відео було фейком.