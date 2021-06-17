Еріксену встановлять дефібрилятор – чи зможе він продовжувати грати?

Данський футболіст пережив зупинку серця на полі, яка викликала порушення серцевого ритму. Лікарі рекомендували йому імплантувати кардіовертер-дефібрилятор

Кристіану Еріксену встановлять кардіовертер-дефібрилятор / Фото: Reuters

Футболістові збірної Данії Крістіану Еріксену імплантують кардіовертер-дефібрилятор серця після перенесеної зупинки серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії минулої суботи.

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ІКД необхідний після серцевого нападу через порушення ритму. Про це сказав лікар датської команди Мортен Боесен, якого цитує BBC. Також він додав, що зараз Крістіан почувається добре.

"Крістіан погодився на цю процедуру. До того ж, план був підтверджений національними і міжнародними фахівцями, які рекомендують однаковий курс лікування", – додав медик.

Нагадаємо, в першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі і партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десятка хвилин. Пізніше з'явилася інформація, що у данця зупинилося серце, але причини поки невідомі.

Варто відзначити, що Еріксен зможе продовжити кар'єру з дефібрилятором. Нещодавній приклад – гравець збірної Нідерландів Дейлі Блінд. Щоправда, після інциденту з Еріксеном Блінд боявся виходити на матч проти України.

Нещодавно гравцеві Аякса стало погано під час матчу. Медики поставили діагноз "запалення серцевого м'яза" і встановили кардіовертер-дефібрилятор серця, після чого Блінд повернувся на поле. Проте, в одному з наступних матчів у нього відмовив дефібрилятор, але трагедії вдалося уникнути.