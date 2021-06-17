17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Еріксену встановлять дефібрилятор – чи зможе він продовжувати грати?

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 12:16
Копіювати лінк
Данський футболіст пережив зупинку серця на полі, яка викликала порушення серцевого ритму. Лікарі рекомендували йому імплантувати кардіовертер-дефібрилятор
Кристіану Еріксену встановлять кардіовертер-дефібрилятор
Кристіану Еріксену встановлять кардіовертер-дефібрилятор / Фото: Reuters

Футболістові збірної Данії Крістіану Еріксену імплантують кардіовертер-дефібрилятор серця після перенесеної зупинки серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії минулої суботи.

Читайте також: Еріксен звернувся до фанатів з палати і вперше показався після перенесеної зупинки серця

ІКД необхідний після серцевого нападу через порушення ритму. Про це сказав лікар датської команди Мортен Боесен, якого цитує BBC. Також він додав, що зараз Крістіан почувається добре.

"Крістіан погодився на цю процедуру. До того ж, план був підтверджений національними і міжнародними фахівцями, які рекомендують однаковий курс лікування", – додав медик.

Нагадаємо, в першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі і партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десятка хвилин. Пізніше з'явилася інформація, що у данця зупинилося серце, але причини поки невідомі.

Варто відзначити, що Еріксен зможе продовжити кар'єру з дефібрилятором. Нещодавній приклад – гравець збірної Нідерландів Дейлі Блінд. Щоправда, після інциденту з Еріксеном Блінд боявся виходити на матч проти України.

Нещодавно гравцеві Аякса стало погано під час матчу. Медики поставили діагноз "запалення серцевого м'яза" і встановили кардіовертер-дефібрилятор серця, після чого Блінд повернувся на поле. Проте, в одному з наступних матчів у нього відмовив дефібрилятор, але трагедії вдалося уникнути.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти