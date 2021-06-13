"Це була зупинка серця": лікар Данії розповів, як врятували життя Еріксена

З півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном у матчі з Фінляндією (0:1) сталося не що інше, як зупинка серця. Про це заявив лікар данської команди Мортен Боесен, який витягнув 29-річного футболіста Інтера з того світу.
"Коли ми підбігли до нього, пульсу вже не було. Це була зупинка серця. Ми реанімували його за допомогою дефібрилятора. Це сталося відносно швидко", – цитує Боесена Sky Sports Denmark
Нагадаємо, з поля Еріксена відвезли в лікарню, згодом його стан стабілізувався.
"Єдиним бажанням було допомогти йому, – згадує те, що трапилося на полі в Копенгагені, захисник збірної Фінляндії Єре Уронен. – Але єдине, чим ми могли допомогти, – це відійти в бік і не заважати медикам рятувати йому життя. Єдина важлива новина – це те, що з Крістіаном вже все гаразд. Все інше для мене неважливе. У мене у самого на стадіоні були дружина і дитина... Навіть не знаю, що сказати. Головне, що минулося. Він був майже мертвий"
Утім, як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає вітання після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.
"Я дуже задоволений. Оскільки він стабільний і не спить, його стан можна назвати задовільним. Хороша новина в тому, що він буде жити, погана – він навряд чи продовжить свою кар'єру. Наші футбольні організації будуть дуже суворі: у Великобританії він не буде грати" , – заявив лікар Санджай Шарма з Лондонського університету Святого Георгія