"Це була зупинка серця": лікар Данії розповів, як врятували життя Еріксена

За словами лікаря данської команди Мортена Боесена, коли вони підбігли до Крістіана Еріксена, пульсу вже не було. Але дефібрилятор повернув гравця до життя

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

З півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном у матчі з Фінляндією (0:1) сталося не що інше, як зупинка серця. Про це заявив лікар данської команди Мортен Боесен, який витягнув 29-річного футболіста Інтера з того світу.

"Коли ми підбігли до нього, пульсу вже не було. Це була зупинка серця. Ми реанімували його за допомогою дефібрилятора. Це сталося відносно швидко", – цитує Боесена Sky Sports Denmark

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Нагадаємо, з поля Еріксена відвезли в лікарню, згодом його стан стабілізувався.

"Єдиним бажанням було допомогти йому, – згадує те, що трапилося на полі в Копенгагені, захисник збірної Фінляндії Єре Уронен. – Але єдине, чим ми могли допомогти, – це відійти в бік і не заважати медикам рятувати йому життя. Єдина важлива новина – це те, що з Крістіаном вже все гаразд. Все інше для мене неважливе. У мене у самого на стадіоні були дружина і дитина... Навіть не знаю, що сказати. Головне, що минулося. Він був майже мертвий"

Утім, як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає вітання після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.