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"Це була зупинка серця": лікар Данії розповів, як врятували життя Еріксена

Олег Люлька Олег Люлька
13 червня, 19:25
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За словами лікаря данської команди Мортена Боесена, коли вони підбігли до Крістіана Еріксена, пульсу вже не було. Але дефібрилятор повернув гравця до життя
Данський футболіст Крістіан Еріксен
Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

З півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном у матчі з Фінляндією (0:1) сталося не що інше, як зупинка серця. Про це заявив лікар данської команди Мортен Боесен, який витягнув 29-річного футболіста Інтера з того світу.

"Коли ми підбігли до нього, пульсу вже не було. Це була зупинка серця. Ми реанімували його за допомогою дефібрилятора. Це сталося відносно швидко", – цитує Боесена Sky Sports Denmark

Данський футболіст Крістіан Еріксен
Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Нагадаємо, з поля Еріксена відвезли в лікарню, згодом його стан стабілізувався.

"Єдиним бажанням було допомогти йому, – згадує те, що трапилося на полі в Копенгагені, захисник збірної Фінляндії Єре Уронен. – Але єдине, чим ми могли допомогти, – це відійти в бік і не заважати медикам рятувати йому життя. Єдина важлива новина – це те, що з Крістіаном вже все гаразд. Все інше для мене неважливе. У мене у самого на стадіоні були дружина і дитина... Навіть не знаю, що сказати. Головне, що минулося. Він був майже мертвий"

Утім, як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає вітання після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.

"Я дуже задоволений. Оскільки він стабільний і не спить, його стан можна назвати задовільним. Хороша новина в тому, що він буде жити, погана – він навряд чи продовжить свою кар'єру. Наші футбольні організації будуть дуже суворі: у Великобританії він не буде грати" , – заявив лікар Санджай Шарма з Лондонського університету Святого Георгія

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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
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