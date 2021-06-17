Данія – Бельгія: онлайн матчу другого туру в групі В

Для однієї з команд-господарок чемпіонату Європи зустріч носить доленосний характер після поразки про Фінляндії і втрати Крістіана Еріксена

У четвер на Євро проходить три поєдинки. Перший з них запланований на 16:00 в Бухаресті. На нашому сайті – онлайн Україна – Північна Македонія. Потім на поле в Копенгагені вийдуть збірні Бельгії та Данії – суперники по групі В.

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото, статистикою і відео найцікавіших моментів.

Онлайн Данія – Бельгія

Розклади перед боєм. Підопічним Каспера Хьюлманда після невдачі на старті в дуелі з фінами відступати нікуди. Друга поразка може поставити хрест на надіях вийти в плей-офф. Бельгійці ж в статусі одного з фаворитів Євро-2020 почувають себе розкутіше. І якщо у господарів через інцидент з серцем не зможе грати Крістіан Еріксен, то у гостей навпаки – поповнення. Півзахисник МанСіті Кевін де Брейне, який пропустив зустріч з росіянами, очікується на поле в столиці Данії.

Особисті зустрічі. Вперше суперники зіграли між собою ще в 1922 році! З тих пір виграли по шість разів і тричі розходилися нічиєю. Цікаво, що в рамках чемпіонатів Європи Данія перемагала тричі, Бельгія – двічі. Але ось останні два "побачення", в рамках Ліги націй, залишилися за "дияволами".

Прогнози. Букмекери FAVBET перевага надається збірної Бельгії, хоча хлопці Роберто Мартінеса грають в гостях. На неї можна поставити з коефіцієнтом 2.03, на Данію – 4.20, на нічию – 3.35. На двох суперники заб'ють два або три м'ячі.

Де дивитись. На українському телебаченні пряму трансляцію ведуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок ефіру – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

рефері матчу – 48-річний нідерландець Бйьорн Кейперс. Його асистенти на лініях і відеопомощнік – співвітчизники, а ось четвертий суддя – швед Андреас Екберг.

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Згадаймо, як Данія несподівано поступилася Фінляндії і втратила зіркового гравця: