Украина – Северная Македония: онлайн второго матча нашей команды на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко проведет второй матч на чемпионате Европы и попытается заработать первые очки. Соперником нашей команды будет неуступчивая Северная Македония

Сегодня в Бухаресте на Национальном стадионе пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2020: сборная Украины примет команду Северной Македонии. Матч начнется в 16:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

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Украина стартовала на Евро поражением от Нидерландов со счетом 2:3. Поединок выдался очень драматичным. Наша команда пропустила два мяча, затем сумела отыграться, но выстоять до финального свистка не хватило сил.

Северная Македония в дебютном матче на чемпионатах Европы уступила Австрии со счетом 3:1. Македонцы первыми пропустили, но смогли отыграться до перерыва. Долгое время команда удерживала ничью, но сил на весь матч не хватило – в концовке встречи австрийцы забили два мяча и сейчас возглавляют группу C.

Соперник нашей команды занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Македонцы пробились на Евро через стыковые матчи Лиги наций, одолев Косово и Грузию. До поражения от Австрии македонцы имели серию из четырех матчей без поражений. Они отлично стартовали в отборе на ЧМ-2022, одержав две победы в трех матчах, в том числе над Германией в гостях! Так что легкой прогулки у команды Андрея Шевченко сегодня точно не будет.

Это будет пятая встреча между командами. Украинцы уже дважды обыгрывали своего сегодняшнего соперника, на счету македонцев одна победа в памятном товарищеском матче 2004 года. Запомнился он тем, что тогда нынешнему наставнику сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

Сегодня сборной Украины не сможет помочь Александр Зубков, получивший травму в предыдущей встрече. Зато вернулся в общую группу Виктор Цыганков. УЕФА именно лидера динамовцев видит в качестве замены Зубкову на левом фланге.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Зинченко, Сидорчук, Малиновский; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Зинченко, Сидорчук, Малиновский; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков Северная Македония: Димитриевски; С. Ристовски, Муслиу, Д. Велкоски, Алиоски; Николов, Адеми, Барди; Эльмас, Пандев, Трайковски

Перед матчем больше всего волновал вопрос погоды в Бухаресте. Синоптики прогнозировали грозу, а мы помним, чем для нас завершались матчи под ливни на предыдущих Евро – мы проиграли Франции в 2012-м и Северной Ирландии в 2016-м.

"Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть. Но погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок", – заявил Шевченко перед встречей.

А вот наставник сборной Северной Македонии Игор Ангеловски настроен сегодня на победу. Он ставит перед командой задачу выйти в плей-офф Евро-2020.

"Мы приехали на Евро, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу", – сказал Ангеловски накануне.

Букмекеры о матче Украина – Северная Македония:

Букмекеры FAVBET видят Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко 1.71, на ничью – 3.75, на победу Северной Македонии – 5.60. Самым же вероятным счетом является победа Украины 1:0 (5.60).

Где смотреть матч Украина – Северная Македония:

Матч Украина – Северная Македония в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", а также "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 16:00.