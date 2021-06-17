16 июня 22:00 Видео
Италия 3
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Украина

16:00

Северная Македония

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина – Северная Македония: онлайн второго матча нашей команды на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 09:00
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Команда Андрея Шевченко проведет второй матч на чемпионате Европы и попытается заработать первые очки. Соперником нашей команды будет неуступчивая Северная Македония

Сегодня в Бухаресте на Национальном стадионе пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2020: сборная Украины примет команду Северной Македонии. Матч начнется в 16:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

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Украина стартовала на Евро поражением от Нидерландов со счетом 2:3. Поединок выдался очень драматичным. Наша команда пропустила два мяча, затем сумела отыграться, но выстоять до финального свистка не хватило сил.

Северная Македония в дебютном матче на чемпионатах Европы уступила Австрии со счетом 3:1. Македонцы первыми пропустили, но смогли отыграться до перерыва. Долгое время команда удерживала ничью, но сил на весь матч не хватило – в концовке встречи австрийцы забили два мяча и сейчас возглавляют группу C.

Соперник нашей команды занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Македонцы пробились на Евро через стыковые матчи Лиги наций, одолев Косово и Грузию. До поражения от Австрии македонцы имели серию из четырех матчей без поражений. Они отлично стартовали в отборе на ЧМ-2022, одержав две победы в трех матчах, в том числе над Германией в гостях! Так что легкой прогулки у команды Андрея Шевченко сегодня точно не будет.

Это будет пятая встреча между командами. Украинцы уже дважды обыгрывали своего сегодняшнего соперника, на счету македонцев одна победа в памятном товарищеском матче 2004 года. Запомнился он тем, что тогда нынешнему наставнику сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

Сегодня сборной Украины не сможет помочь Александр Зубков, получивший травму в предыдущей встрече. Зато вернулся в общую группу Виктор Цыганков. УЕФА именно лидера динамовцев видит в качестве замены Зубкову на левом фланге.

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Зинченко, Сидорчук, Малиновский; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
  • Северная Македония: Димитриевски; С. Ристовски, Муслиу, Д. Велкоски, Алиоски; Николов, Адеми, Барди; Эльмас, Пандев, Трайковски

Перед матчем больше всего волновал вопрос погоды в Бухаресте. Синоптики прогнозировали грозу, а мы помним, чем для нас завершались матчи под ливни на предыдущих Евро – мы проиграли Франции в 2012-м и Северной Ирландии в 2016-м.

"Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть. Но погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок", – заявил Шевченко перед встречей.

А вот наставник сборной Северной Македонии Игор Ангеловски настроен сегодня на победу. Он ставит перед командой задачу выйти в плей-офф Евро-2020.

"Мы приехали на Евро, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу", – сказал Ангеловски накануне.

Букмекеры о матче Украина – Северная Македония:

Букмекеры FAVBET видят Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко 1.71, на ничью – 3.75, на победу Северной Македонии – 5.60. Самым же вероятным счетом является победа Украины 1:0 (5.60).

Где смотреть матч Украина – Северная Македония:

Матч Украина – Северная Македония в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", а также "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 16:00.

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Финляндия
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
3:0
Видео О матче
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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