Форвард Данії забив один з найшвидших голів в історії Євро

Нападник збірної Данії Юссуф Поульсен забив бельгійцям вже на 99-й секунді матчу, це другий результат в історії чемпіонатів Європи

Поульсен забиває швидкий гол у ворота Куртуа / Фото: Getty Images

У ці хвилини проходить матч другого туру групового етапу Євро-2020. Ми ведемо онлайн трансляцію поєдинку Данія – Бельгія.

Відкрив рахунок в поєдинку нападник збірної Данії Юссуф Поульсен. Для цього 27-річному форварду знадобилося всього 99 секунд. Що є другим результатом в історії чемпіонатів Європи.

Автором же найшвидшого гола континентальних першостей є колишній нападник збірної Росії Дмитро Кириченко. На Євро-2004 він забив у ворота Греції на 66-й секунді.

Раніше ми писали про неймовірний рекорд Ярмоленка і Яремчука. Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.