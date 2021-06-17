17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 45+1’
Нидерланды 1
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Чудом выживший Эриксен с партнерами покупал вино бутылками и сидел с игроком России

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 22:41
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Бывший футболист Локомотива Дмитрий Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном, которого реанимировали на поле во время Евро-2020, и жизни в Амстердаме
Кристиан Эриксен на разминке
Кристиан Эриксен на разминке / Фото: Reuters

Бывший футболист Локомотива и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном, который едва не умер на футбольном поле. Во время матча между Данией и Финляндией 29-летний полузащитник датчан Эриксен неожиданно потерял сознание. Медики реанимировали его более 10 минут, а потом доставили в больницу.

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"С Эриксеном хорошо знакомы: когда выступали за Аякс, то целый год сидели рядом в раздевалке. У нас была хорошая команда, тесно общались и часто проводили время вместе: ходили по ресторанам, гуляли. Когда собирались командой, покупали вино бутылками. В Европе больше доверяют игрокам — они сами знают, как готовиться к матчу. В Аяксе нас собирали за три часа до игры. Что с тобой было до этого – никому не было интересно. Главное, что покажешь на поле. Все знали, что нельзя гулять допоздна, но могли сходить на ужин и выпить по бокалу", – сказал Булыкин championat.com

Датский футболист Кристиан Эриксен
Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

"Все время просил Эриксена отдавать мне хорошие передачи. Кристиан никогда не был жадным футболистом, всегда позволял забивать голы партнерам по команде. Иногда от его передач получал даже больше удовольствия, чем от своих голов. От личного общения оставались исключительно положительные эмоции: такой компанейский и добродушный парень"

Напомним, что без Эриксена Дания уступила Бельгии 1:2 и сейчас занимает последнее место в группе.

Ранее мы рассказывали, что переживший остановку сердца Эриксен впервые вышел к болельщикам.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Смотри на: Трансляция
1:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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