Нідерланди – Австрія: онлайн-трансляція матчу суперників України на Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом четвергового протистояння нідерландців і австрійців в Амстердамі в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу

У четвер, 17 червня, в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф Арена" відбувається матч суперників України у групі "С" Євро-2020 – Нідерланди vs Австрія. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку з яскравими відео, фото та коментарями.

Нагадаємо, в першому турі Нідерланди обіграли Україну 3:2.

З перемоги стартувала на Євро і Австрія, яка здолала Північну Македонію 3:1.

Правда, святкуючи свій гол у ворота Північної Македонії, форвард австрійців Марко Арнаутович образив двох гравців команди-суперниці – Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанське коріння. Австрієць закричав Бейтулаю: "Я можу купити всю й*** Македонію", а згодом сказав Аліоскі: "Я ї*** твою албанську маму". За це Арнаутовича дискваліфікували на один матч, отже, проти Нідерландів він не зіграє.

Арнаутовичу рот закривали партнери по команді

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, Де Лігт, де Врей, Блінд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст

Австрія: Бахманн – Лінгарт, Алаба, Гінтереггер, – Лайнер, Лаймер, Забітцер, Грілліч, Ульмер – Баумгартнер, Калайджич

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають Нідерланди великим фаворитом матчу. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.71, на нічию – 4.00, на перемогу Австрії – 5.20. Найбільш вірогідним рахунком називають 1:0 на користь голландців.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ

У прямому ефірі матч Нідерланди – Австрія в четвер, 17 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.