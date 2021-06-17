17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Нідерланди

22:00

Австрія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Нідерланди – Австрія: онлайн-трансляція матчу суперників України на Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 14:43
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом четвергового протистояння нідерландців і австрійців в Амстердамі в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу

У четвер, 17 червня, в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф Арена" відбувається матч суперників України у групі "С" Євро-2020 – Нідерланди vs Австрія. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього поєдинку з яскравими відео, фото та коментарями.

ОНЛАЙН НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ – ТУТ

Нагадаємо, в першому турі Нідерланди обіграли Україну 3:2.

З перемоги стартувала на Євро і Австрія, яка здолала Північну Македонію 3:1.

Правда, святкуючи свій гол у ворота Північної Македонії, форвард австрійців Марко Арнаутович образив двох гравців команди-суперниці – Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанське коріння. Австрієць закричав Бейтулаю: "Я можу купити всю й*** Македонію", а згодом сказав Аліоскі: "Я ї*** твою албанську маму". За це Арнаутовича дискваліфікували на один матч, отже, проти Нідерландів він не зіграє.

Арнаутовичу рот закривали партнери по команді
Арнаутовичу рот закривали партнери по команді

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, Де Лігт, де Врей, Блінд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст

Австрія: Бахманн – Лінгарт, Алаба, Гінтереггер, – Лайнер, Лаймер, Забітцер, Грілліч, Ульмер – Баумгартнер, Калайджич

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають Нідерланди великим фаворитом матчу. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.71, на нічию – 4.00, на перемогу Австрії – 5.20. Найбільш вірогідним рахунком називають 1:0 на користь голландців.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ

У прямому ефірі матч Нідерланди – Австрія в четвер, 17 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
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19:00
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