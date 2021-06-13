Австрія очолила нашу групу! Македонців не врятував навіть гол ветерана Пандєва

Австрійські футболісти з перемоги стартували на чемпіонаті Європи, здобувши впевнену перемогу над дебютантами турніру з Північної Македонії

Грегоріч забив македонцям другий гол в матчі / Фото: Getty Images

Сьогодні в Бухаресті на чемпіонаті Європи з футболу стартувала група С. Наша група, в якій ввечері Україна зіграє з Нідерландами: дивіться онлайн-трансляцію.

А в румунській столиці зійшлися збірні Австрії і Північної Македонії. Першими відкрили рахунок австрійці. На 17-й хвилині Забітцер виконав закид м'яча в штрафну суперника, звідки точно в дотик пробив Лайнер!

Австрійський захисник присвятив забитий м'яч датському гравцю Крістіану Еріксену, який пережив зупинку серця прямо під час матчу Євро-2020.

Лайнер продемонстрував футболку з написом "Еріксен, залишайся сильним".

Лайнер підтримав Еріксена

Македонці відігралися до перерви. На 28-й хвилині помилкою австрійського голкіпера сповна скористався досвідчений Горан Пандєв, який відправив м'яч у порожні ворота.

Цікаво, що Пандєв став другим в списку найбільш вікових гравців, які забивали на Євро. Горан, якому 37 років і 321 день, за цим показником поступається лише австрійцю Івиці Вастичу, який забив збірній Польщі на Євро-2008 у віці 38 років 257 днів.

Після перерви австрійцям таки вдалося вирвати перемогу. На 78-й хвилині Алаба пройшов через лівий фланг і прострілив у штрафний, звідки точно в дотик пробив Грегорич, випередивши голкіпера!

А крапку в матчі поставив Марко Арнаутович, який скористався помилкою захисників на 89-й хвилині. Після ауту, Марко відібрав м'яч, увійшов до штрафного і переграв воротаря.

Перемога Австрії – 3:1 і вона, принаймні, майже до кінця сьогоднішнього дня очолює групу С. До речі, дивіться в прямій трансляції стрім матчу Нідерланди – Україна.