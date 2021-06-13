Нідерланди – Україна: онлайн першого матчу команди Шевченка на Євро-2020

Стартують матчі Євро-2020 в групі С. Голландія є фаворитом в матчі з Україною, але раніше на офіційному рівні суперники не зустрічалися

Дочекалися! Сьогодні, 13 червня, збірна України стартує на Євро-2020. О 22:00 команда Шевченка почне боротьбу на своєму третьому чемпіонаті континенту проти Нідерландів, які зіграють на очах у рідної публіки в Амстердамі. Наш сайт проведе мудьтімедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями і відеоповторами.

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НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА

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УКРАЇНА НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ

Україна виступить на Євро втрете у своїй історії. І на третьому форумі поспіль. На домашньому турнірі 2012 року "синьо-жовті" не вибралися з групи з Англією, Францією та Швецією, посівши третє місце з 3 очками.

Після чого Андрій Шевченко завершив свій виступ за збірну. Чотири роки по тому збірна, в якій не вщухали конфлікти, також не вийшла в плей-оф, посівши останнє місце в групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією з нулем очок.

Андрій Шевченко розмовляє з Маліновським і Зінченком / Фото: УАФ

На нинішньому Євро на команду Шевченка роблять великі ставки – в поєдинках Ліги націй і у відборі на Євро-2020 вона зарекомендувала себе грозою грандів і командою, яка боротиметься до кінця. Головний тренер зумів створити в колективі прекрасну обстановку. І довіряє ключові ролі не тільки досвідченим виконавцям, а й молоді.

НІДЕРЛАНДИ НА ЄВРО

Нідерланди, болісно переживали зміну поколінь, пропустили Євро-2016 і ЧС-2018. Сьогодні вони проведуть перший матч у фінальній стадії за сім років. Голландія лише одного разу вигравала турнір – у 1988 році. І 4 рази була бронзовим призером. Але на чемпіонаті в Україні та Польщі не змогла вибратися з групи.

Дивіться, як до України готуються Нідерланди

ОСТАННІ 10 МАТЧІВ КОМАНД

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, який тиждень тому отримав травму на тренуванні, не зіграє проти України. Його місце займе 19-річний Юррьен Тімбер. Франк де Бур довіряє молодим футболістам, на яких будує нову команду.

Україна навесні втратила цілий ряд гравців через травми – Мораес, Бондар, Коваленко, Буяльський, Коноплянка. Тому в останній момент Шевченко додав у заявку півзахисника Гента Романа Безуса, який в останніх восьми матчах сезону забив шість м'ячів. Ще відновлюється після ушкодження Циганков, який сьогодні точно не зіграє. Напевно, головна інтрига – хто займе місце у воротах. Пятов, Трубін і Бущан зіграли по матчу в спарингах.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Нідерланди і Україна вперше зустрічаються в офіційних матчах. У товарняках у "синьо-жовтих" – нічия і поразка 0: 3.

ЩО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Нідерландів Франк де Бур: "Ми дивилися відео матчів збірної України, і я знаю деяких її гравців, бачив їх у справі. Вважаю її сильною командою з класними виконавцями. Вона організована і показує гідний футбол, тому якщо говорити прямо, то це важкий суперник. Маттейс де Ліхт не зіграє. А Маартен Стекеленбург – мій основний воротар"

Андрій Шевченко, збірна України / Фото: УАФ

Головний тренер України Андрій Шевченко: "Нідерланди – дуже цікава команда, з відмінними виконавцями. Вона може змінювати свою схему гри і налаштована на атакуючий футбол. Звичайно, у них є велика перевага, оскільки вони грають удома. Але наше завдання – вихід з групи . Найголовніше – у нас є свій стиль. За останній рік ми однозначно стали більш гнучкими в тактичному плані. Ми можемо скоригувати систему в рамках індивідуального підходу до кожного суперника. Це може бути 4-3-3 або 3-5-2, але принципи гри у жодному разі не змінюватимуться"

ДЕ ДИВИТИСЯ НІДЕРЛАНДИ УКРАЇНА

У прямому ефірі поєдинок на "Йохан Кройфф Арена", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

ЩО ГОВОРЯТЬ БУКМЕКЕРИ

Беззаперечним фаворитом цієї зустрічі є збірна Нідерландів. На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1.57, у виграш України вірять менше – 6.10, котирування на нічию – 4.35. Велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.98. А найпопулярніший рахунок 1:0 на користь голландців – 5.40.