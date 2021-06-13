13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020 в воскресенье

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 12:18
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Команда Андрея Шевченко начнет борьбу на чемпионате Европы 13 июня в Амстердаме на арене Йохана Кройффа в 22:00. Смотрите список всех трансляция на ТВ и в Интернете
Сборная Нидерландов против сборной Украины
Сборная Нидерландов против сборной Украины

Украина выходит на тропу войны. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020 против Голландии. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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В прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины
Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

В официальных поединках между собой Украина и Нидерланды ранее не встречались, но провели два товарищеских матча – ничья 1:1 и победа голландцев 3:0.

Во второй встрече группы С сегодня сыграют Австрия и Северная Македония. Их поединок в Бухаресте начнется в 19:00.

Ранее Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

Напомним, что накануне Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020, повесив рядом футболки сборных Украины и России на улице в Баку. Тогда как ранее форма сборной Украины вызвала истерию в России из-за наличия на ней карты Украины с Крымом и лозунгов.

Как мы уже писали ранее, скандал с формой завершился тем, что лозунг "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом. Пока что это решение касается только Евро-2020.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: О матче
19:00
Смотри на:
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
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