Украина и Россия вместе: Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020

Футболки сборных Украины и России повесили рядом на улице в Баку по случаю старта Евро-2020. Ранее форма сборной Украины вызвала истерию в России из-за наличия на ней карты Украины и лозунгов

Майки сборных Украины и России повесили рядом в Баку

В Азербайджане к старту Евро-2020 на улицах Баку вывесили футболки всех участников чемпионата Европы. Непонятно, какой логикой руководствовались азербайджанцы, но они умудрились рядом расположить футболки Украины и России.

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Отметим, что украинская футболка представлена еще в старом дизайне, без карты Украины и лозунгов, вызвавших истерию в России.

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Как мы уже писали ранее, скандал с формой завершился тем, что лозунг "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом. Пока что это решение касается только Евро-2020.

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А еще вчера утром приняли решение, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ. Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".