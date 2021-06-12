12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина и Россия вместе: Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 15:55
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Футболки сборных Украины и России повесили рядом на улице в Баку по случаю старта Евро-2020. Ранее форма сборной Украины вызвала истерию в России из-за наличия на ней карты Украины и лозунгов
Майки сборных Украины и России повесили рядом в Баку
Майки сборных Украины и России повесили рядом в Баку

В Азербайджане к старту Евро-2020 на улицах Баку вывесили футболки всех участников чемпионата Европы. Непонятно, какой логикой руководствовались азербайджанцы, но они умудрились рядом расположить футболки Украины и России.

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Отметим, что украинская футболка представлена еще в старом дизайне, без карты Украины и лозунгов, вызвавших истерию в России.

Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Как мы уже писали ранее, скандал с формой завершился тем, что лозунг "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом. Пока что это решение касается только Евро-2020.

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А еще вчера утром приняли решение, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ. Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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