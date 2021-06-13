Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020 у неділю

Команда Андрія Шевченка почне боротьбу на чемпіонаті Європи 13 червня в Амстердамі на арені Йохана Кройффа в 22:00. Дивіться список всіх трансляція на ТБ і в Інтернеті

Збірна Нідерландів проти збірної України

Україна виходить на стежку війни. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок на Євро-2020 проти Голландії. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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У прямому ефірі поєдинок на "Йохан Кройфф Арена", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Руслан Малиновський у новій формі збірної України / Фото: Reuters

В офіційних поєдинках між собою Україна і Нідерланди раніше не зустрічалися, але провели два товариських матчі – нічия 1:1 і перемога голландців 3:0.

У другій зустрічі групи С сьогодні зіграють Австрія і Північна Македонія. Їх поєдинок в Бухаресті розпочнеться о 19:00.

Раніше Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.

Нагадаємо, що напередодні Азербайджан спровокував скандал на Євро-2020, повісивши поруч футболки збірних України і Росії на вулиці в Баку. Тоді як раніше форма збірної України викликала істерію в Росії через наявність на ній карти України з Кримом і гасел.

Як ми вже писали раніше, скандал з формою завершився тим, що гасло "Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом. Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020.