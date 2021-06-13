Украина стала Россией: новый скандал на Евро-2020 из-за польского телеканала

В своем расписании трансляций дня работники канала поставили не те флаги во всех трех парах, которые играют на чемпионате Европы в воскресенье, 13 мая

Украина стала Россией на польском канале

Польский канал TVPSport угодил в громкий скандал, составляя список трансляций матчей на воскресенье, 13 июня, где Украина превратилась в Россию. Напомним, что сегодня "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020. Онлайн Нидерланды – Украина доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Украина рядом с названием страны вдруг получила флаг России, а Нидерланды неожиданно "одолжили" знамя Бельгии, которая вчера разгромила сборную РФ. Но вряд ли это было сделано с каким-то умыслом. Обычная халатность, потому что ошибки нашлись и в других двух парах игрового дня.

Судя по всему, небрежный автор картинки просто "скрестил" названия участников поединков воскресенья с флагами команд субботы.

Напомним, что накануне Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020, повесив рядом футболки сборных Украины и России на улице в Баку. Тогда как ранее форма сборной Украины вызвала истерию в России из-за наличия на ней карты Украины с Крымом и лозунгов.

Как мы уже писали ранее, скандал с формой завершился тем, что лозунг "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом. Пока что это решение касается только Евро-2020.