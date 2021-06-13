13 июня 16:00 Трансляция
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина минимально проиграет: прогноз на первый матч команды Шевченко на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 14:00
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Букмекерские конторы отдают предпочтение хозяевам поля в Амстердаме 13 июня, но преимущество Нидерландов в счете будет небольшим
Александр Тымчик и Роман Яремчук на арене в Амстердаме
Александр Тымчик и Роман Яремчук на арене в Амстердаме / Фото: Reuters

Совсем немного осталось до старта сборной Украины на Евро-2020. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок чемпионата против Голландии. Начало матча в Амстердаме – 22:00. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Фаворитом этой встречи является сборная Нидерландов. На ее победу FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.

По мнению аналитиков букмекерских контор, самый высокий шанс забить Нидерландам у Романа Яремчука – 3.40. Далее идет Андрей Ярмоленко с показателем 4.00. У голландцев самый опасный Мемфис Депай – 2.20, но и за Люком де Йонгом надо смотреть в оба.

Мемфис Депай
Мемфис Депай / Фото: Reuters

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч с Нидерландами. Сегодня точно не сыграют трое.

Тем временем Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.

А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
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