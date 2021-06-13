Украина минимально проиграет: прогноз на первый матч команды Шевченко на Евро

Букмекерские конторы отдают предпочтение хозяевам поля в Амстердаме 13 июня, но преимущество Нидерландов в счете будет небольшим

Александр Тымчик и Роман Яремчук на арене в Амстердаме / Фото: Reuters

Совсем немного осталось до старта сборной Украины на Евро-2020. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок чемпионата против Голландии. Начало матча в Амстердаме – 22:00. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Фаворитом этой встречи является сборная Нидерландов. На ее победу FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.

По мнению аналитиков букмекерских контор, самый высокий шанс забить Нидерландам у Романа Яремчука – 3.40. Далее идет Андрей Ярмоленко с показателем 4.00. У голландцев самый опасный Мемфис Депай – 2.20, но и за Люком де Йонгом надо смотреть в оба.

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч с Нидерландами. Сегодня точно не сыграют трое.

Тем временем Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.

А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.