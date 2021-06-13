Україна мінімально програє: прогноз на перший матч команди Шевченка на Євро

Букмекерські контори віддають перевагу господарям поля в Амстердамі 13 червня, але перевага Нідерландів в рахунку буде невеликою

Олександр Тимчик та Роман Яремчук на арені в Амстердамі / Фото: Reuters

Зовсім небагато залишилося до старту збірної України на Євро-2020. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок чемпіонату проти Голландії. Початок матчу в Амстердамі – 22:00. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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Фаворитом цієї зустрічі є збірна Нідерландів. На її перемогу FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 1.57, у виграш України вірять менше – 6.10, котирування на нічию – 4.35. Велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.98. А найпопулярніший рахунок 1:0 на користь голландців – 5.40.

На думку аналітиків букмекерських контор, найвищий шанс забити Нідерландам у Романа Яремчука – 3.40. Далі йде Андрій Ярмоленко з показником 4.00. У голландців найнебезпечніший Мемфіс Депай – 2.20, але й за Люком де Йонгом треба дивитися пильно.

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матч з Нідерландами. Сьогодні точно не зіграють троє.

Тим часом Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно.

А Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.