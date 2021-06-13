13 червня 16:00 Трансляція
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна мінімально програє: прогноз на перший матч команди Шевченка на Євро

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 14:00
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Букмекерські контори віддають перевагу господарям поля в Амстердамі 13 червня, але перевага Нідерландів в рахунку буде невеликою
Олександр Тимчик та Роман Яремчук на арені в Амстердамі
Олександр Тимчик та Роман Яремчук на арені в Амстердамі / Фото: Reuters

Зовсім небагато залишилося до старту збірної України на Євро-2020. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок чемпіонату проти Голландії. Початок матчу в Амстердамі – 22:00. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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Фаворитом цієї зустрічі є збірна Нідерландів. На її перемогу FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 1.57, у виграш України вірять менше – 6.10, котирування на нічию – 4.35. Велика ймовірність, що обидві команди заб'ють – 1.98. А найпопулярніший рахунок 1:0 на користь голландців – 5.40.

На думку аналітиків букмекерських контор, найвищий шанс забити Нідерландам у Романа Яремчука – 3.40. Далі йде Андрій Ярмоленко з показником 4.00. У голландців найнебезпечніший Мемфіс Депай – 2.20, але й за Люком де Йонгом треба дивитися пильно.

Мемфіс Депай
Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матч з Нідерландами. Сьогодні точно не зіграють троє.

Тим часом Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно.

А Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
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