13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Нидерланды

22:00

Украина

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Нидерланды – Украина: онлайн первого матча команды Шевченко на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 09:45
Копировать ссылку
Стартуют матчи Евро-2020 в группе С. Голландия является фаворитом в матче с Украиной, но ранее на официальном уровне соперники не встречались

Дождались! Сегодня, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020. В 22:00 команда Шевченко начнет борьбу на своем третьем чемпионате континента против Нидерландов, которые сыграют на глазах у родной публики в Амстердаме. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

Читайте также: Встречай, Амстердам! Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро

НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Реклама

УКРАИНА НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ

Украина выступит на Евро в третий раз в своей истории. И на третьем форуме подряд. На домашнем турнире 2012 года "сине-желтые" не выбрались из группы с Англией, Францией и Швецией, заняв третье место с 3 очками.

После чего Андрей Шевченко завершил свое выступление за сборную. Четыре года спустя раздираемая конфликтами сборная также не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией с нулем очков.

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко
Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

На нынешнем Евро на команду Шевченко делают большие ставки – в поединках Лиги наций и в отборе на Евро-2020 она зарекомендовала себя грозой грандов и командой, которая будет бороться до конца. Главный тренер умел создать в коллективе прекрасную обстановку. И доверяет ключевые роли не только опытным исполнителям, но и молодежи.

НИДЕРЛАНДЫ НА ЕВРО

Нидерланды, болезненно переживавшие смену поколений, пропустили Евро-2016 и ЧМ-2018. Сегодня они проведут первый матч в финальной стадии за семь лет. Голландия лишь однажды выигрывала турнир – в 1988 году. И 4 раза была бронзовым призером. Но на чемпионате в Украине и Польше не смогла выбраться из группы.

Смотрите, как к Украине готовятся Нидерланды

ПОСЛЕДНИЕ 10 МАТЧЕЙ КОМАНД

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, который неделю назад получил травму на тренировке, не сыграет против Украины. Его место займет 19-летний Юррьен Тимбер. Франк де Бур доверяет молодым футболистам, на которых строит новую команду.

Украина весной потеряла целый ряд игроков из-за травм – Мораес, Бондарь, Коваленко, Буяльский, Коноплянка. Поэтому в последний момент Шевченко добавил в заявку полузащитника Гента Романа Безуса, который в последних восьми матчах сезона забил шесть мячей. Еще восстанавливается после повреждения Цыганков, который сегодня точно не сыграет. Наверное, главная интрига – кто займет место в воротах. Пятов, Трубин и Бущан сыграли по матчу в спаррингах.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Нидерланды и Украина впервые встречаются в официальных матчах. В товарняках у "сине-желтых" – ничья и поражение 0:3.

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Нидерландов Франк де Бур: "Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями. Она организованна и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник. Маттейс де Лихт не сыграет. А Маартен Стекеленбург – мой основной вратарь"

Андрей Шевченко, сборная Украины
Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

Главный тренер Украины Андрей Шевченко: "Нидерланды – очень интересная команда, с отличными исполнителями. Она может менять свою схему игры и настроена на атакующий футбол. Конечно, у них есть большое преимущество, так как они играют дома. Но наша задача – выход из группы. Самое главное – у нас есть свой стиль. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться"

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА

В прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

Безоговорочным фаворитом этой встречи является сборная Нидерландов. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять