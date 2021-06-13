Я не могу это сделать за вас… Я старый: Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино

Известный автогонщик перед матчем с Нидерландами на Евро-2020 выложил монолог голливудского актера из спортивной драмы "Каждое воскресенье"

Андрей Шевченко и Аль Пачино вдохновляют своих футболистов

Известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов дал напутствие сборной Украины на матч против Нидерландов. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Мочанов обратился к футболистам сборной Украины на своей страничке в Facebook, использовав монолог Аль Пачино из популярного фильма про американский футбол "Каждое воскресенье".

Я не знаю, что вам говорить...

Через 3 минуты – самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь.

Сегодня решится все...

Или мы снова команда -

или ломаемся.

Отдаем момент за моментом.

И тогда – конец!..

Мы в аду, джентльмены!..

Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги!!

...Или же мы дадим бой – и вырвемся! Сражаясь и борясь!

Я не могу это сделать за вас...

Я старый...

Я вижу ваши молодые лица -

и думаю ,что сам я сделал в жизни глупости, какие только было возможно...

Я прогулял все свои деньги...

Можете верить...

Я разогнал всех, кто когда-то любил меня. А теперь...

Мне лучше не смотреться в зеркало...

С годами человек очень многое теряет, но это... это – жизнь,

и ты понимаешь это, когда теряешь,

ты понимаешь, что жизнь -

это такая игра, где важен каждый дюйм...

И в футболе также...

Потому что в играх и в жизни,

и в футболе цена ошибки слишком велика!

Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже – и у тебя не вышло.

Поспешил или опоздал на полсекунды – и остался ни с чем...

Эти дюймы нужны нам всегда!

Они в каждом игровом моменте,

в каждой минуте и секунде...

И наша команда будет драться за них!!

Она будет драться за каждый дюйм!

Мы не пожалеем ни себя, ни других

в этой игре!

Мы вцепимся в этот дюйм зубами!..

Потому что мы знаем:

сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением!

Между жизнью и смертью!

В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм!

И я знаю: во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм!

Потому что это и есть – жизнь!!..

Шесть дюймов прямо перед тобой...

Я не могу вас заставить.

Вы лучше посмотрите на парня, который рядом, посмотрите ему в глаза.

И увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами.

Кто пожертвует собой ради команды.

Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое!

Это и есть Команда, господа!

И мы либо победим Всей Командой, либо умрем поодиночке!

Таков Футбол. Вот и все.

Ну???!!! Вы сделали Выбор??!..

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