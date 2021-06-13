13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Я не могу это сделать за вас… Я старый: Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 11:30
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Известный автогонщик перед матчем с Нидерландами на Евро-2020 выложил монолог голливудского актера из спортивной драмы "Каждое воскресенье"
Андрей Шевченко и Аль Пачино вдохновляют своих футболистов
Андрей Шевченко и Аль Пачино вдохновляют своих футболистов

Известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов дал напутствие сборной Украины на матч против Нидерландов. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Мочанов обратился к футболистам сборной Украины на своей страничке в Facebook, использовав монолог Аль Пачино из популярного фильма про американский футбол "Каждое воскресенье".

Я не знаю, что вам говорить...
Через 3 минуты – самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь.
Сегодня решится все...
Или мы снова команда -
или ломаемся.
Отдаем момент за моментом.
И тогда – конец!..
Мы в аду, джентльмены!..
Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги!!
...Или же мы дадим бой – и вырвемся! Сражаясь и борясь!
Я не могу это сделать за вас...
Я старый...
Я вижу ваши молодые лица -
и думаю ,что сам я сделал в жизни глупости, какие только было возможно...
Я прогулял все свои деньги...
Можете верить...
Я разогнал всех, кто когда-то любил меня. А теперь...
Мне лучше не смотреться в зеркало...
С годами человек очень многое теряет, но это... это – жизнь,
и ты понимаешь это, когда теряешь,
ты понимаешь, что жизнь -
это такая игра, где важен каждый дюйм...
И в футболе также...
Потому что в играх и в жизни,
и в футболе цена ошибки слишком велика!
Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже – и у тебя не вышло.
Поспешил или опоздал на полсекунды – и остался ни с чем...
Эти дюймы нужны нам всегда!
Они в каждом игровом моменте,
в каждой минуте и секунде...
И наша команда будет драться за них!!
Она будет драться за каждый дюйм!
Мы не пожалеем ни себя, ни других
в этой игре!
Мы вцепимся в этот дюйм зубами!..
Потому что мы знаем:
сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением!
Между жизнью и смертью!
В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм!
И я знаю: во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм!
Потому что это и есть – жизнь!!..
Шесть дюймов прямо перед тобой...
Я не могу вас заставить.
Вы лучше посмотрите на парня, который рядом, посмотрите ему в глаза.
И увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами.
Кто пожертвует собой ради команды.
Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое!
Это и есть Команда, господа!
И мы либо победим Всей Командой, либо умрем поодиночке!
Таков Футбол. Вот и все.
Ну???!!! Вы сделали Выбор??!..

Ранее Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
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19:00
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22:00
Украина
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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Украина
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