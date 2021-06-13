Я не можу це зробити за вас ... Я старий: Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно

Відомий автогонщик перед матчем з Нідерландами на Євро-2020 виклав монолог голлівудського актора зі спортивної драми "Щонеділі"

Андрій Шевченко і Аль Пачіно надихають своїх футболістів

Відомий український автогонщик і журналіст Олексій Мочанов дав напуття збірній України на матч проти Нідерландів. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок на Євро-2020. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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Мочанов звернувся до футболістів збірної України на своїй сторінці в Facebook, використавши монолог Аль Пачіно з популярного фільму про американський футбол "Щонеділі".

Я не знаю, що вам говорити...

Через 3 хвилини – найжорстокіша сутичка за все наше професійне життя.

Сьогодні вирішиться все...

Або ми знову команда -

або ламаємся.

Віддаємо момент за моментом.

І тоді – кінець!..

Ми в пеклі, джентльмени!..

Повірте, ми можемо змиритися з цим, і нехай тоді об нас всі витирають ноги!!

...Або ж ми дамо бій – і вирвемося! Борючись і борючись!

Я не можу це зробити за вас...

Я старий...

Я бачу ваші молоді обличчя -

і думаю, що сам я зробив у житті дурниці, які тільки було можливо...

Я прогуляв всі свої гроші...

Можете вірити...

Я розігнав усіх, хто колись любив мене. А тепер...

Мені краще не дивитися у дзеркало...

З роками людина дуже багато втрачає, але це... це – життя,

і ти розумієш це коли втрачаєш,

ти розумієш що життя -

це така гра, де важливий кожен дюйм...

І в футболі також...

Тому що в іграх і в житті,

і в футболі ціна помилки дуже велика!

Ти зробив крок трохи раніше чи трохи пізніше – і в тебе не вийшло.

Поспішив або запізнився на півсекунди – і залишився ні з чим...

Ці дюйми потрібні нам завжди!

Вони в кожному ігровому моменті,

в кожній хвилині і секунді...

І наша команда буде битися за них!!

Вона буде битися за кожен дюйм!

Ми не пошкодуємо ні себе, ні інших

у цій грі!

Ми вчепилися в цей дюйм зубами!..

Тому що ми знаємо:

сума цих дюймів і є різниця між перемогою і поразкою!

Між життям і смертю!

У бійці перемагає той, хто готовий віддати життя за цей дюйм!

І я знаю: в мені ще є життя, тому що я готовий битися і померти за цей дюйм!

Тому що це і є – життя!!..

Шість дюймів прямо перед тобою...

Я не можу вас змусити.

Ви краще подивіться на хлопця, який поруч, подивіться йому в очі.

І побачите того, хто пройде цей дюйм з вами.

Хто пожертвує собою заради команди.

Тому що знає, що кожен з вас, якщо потрібно, зробить те ж саме!

Це і є Команда, панове!

І ми або переможемо Всією Командою, або помремо поодинці!

Такий Футбол. От і все.

Ну???!!! Ви зробили Вибір??! ..

Раніше Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.