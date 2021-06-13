Я не можу це зробити за вас ... Я старий: Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно

Відомий український автогонщик і журналіст Олексій Мочанов дав напуття збірній України на матч проти Нідерландів. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок на Євро-2020. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.
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Мочанов звернувся до футболістів збірної України на своїй сторінці в Facebook, використавши монолог Аль Пачіно з популярного фільму про американський футбол "Щонеділі".
Я не знаю, що вам говорити...
Через 3 хвилини – найжорстокіша сутичка за все наше професійне життя.
Сьогодні вирішиться все...
Або ми знову команда -
або ламаємся.
Віддаємо момент за моментом.
І тоді – кінець!..
Ми в пеклі, джентльмени!..
Повірте, ми можемо змиритися з цим, і нехай тоді об нас всі витирають ноги!!
...Або ж ми дамо бій – і вирвемося! Борючись і борючись!
Я не можу це зробити за вас...
Я старий...
Я бачу ваші молоді обличчя -
і думаю, що сам я зробив у житті дурниці, які тільки було можливо...
Я прогуляв всі свої гроші...
Можете вірити...
Я розігнав усіх, хто колись любив мене. А тепер...
Мені краще не дивитися у дзеркало...
З роками людина дуже багато втрачає, але це... це – життя,
і ти розумієш це коли втрачаєш,
ти розумієш що життя -
це така гра, де важливий кожен дюйм...
І в футболі також...
Тому що в іграх і в житті,
і в футболі ціна помилки дуже велика!
Ти зробив крок трохи раніше чи трохи пізніше – і в тебе не вийшло.
Поспішив або запізнився на півсекунди – і залишився ні з чим...
Ці дюйми потрібні нам завжди!
Вони в кожному ігровому моменті,
в кожній хвилині і секунді...
І наша команда буде битися за них!!
Вона буде битися за кожен дюйм!
Ми не пошкодуємо ні себе, ні інших
у цій грі!
Ми вчепилися в цей дюйм зубами!..
Тому що ми знаємо:
сума цих дюймів і є різниця між перемогою і поразкою!
Між життям і смертю!
У бійці перемагає той, хто готовий віддати життя за цей дюйм!
І я знаю: в мені ще є життя, тому що я готовий битися і померти за цей дюйм!
Тому що це і є – життя!!..
Шість дюймів прямо перед тобою...
Я не можу вас змусити.
Ви краще подивіться на хлопця, який поруч, подивіться йому в очі.
І побачите того, хто пройде цей дюйм з вами.
Хто пожертвує собою заради команди.
Тому що знає, що кожен з вас, якщо потрібно, зробить те ж саме!
Це і є Команда, панове!
І ми або переможемо Всією Командою, або помремо поодинці!
Такий Футбол. От і все.
Ну???!!! Ви зробили Вибір??! ..
Раніше Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.