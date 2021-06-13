13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Я не можу це зробити за вас ... Я старий: Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 11:30
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Відомий автогонщик перед матчем з Нідерландами на Євро-2020 виклав монолог голлівудського актора зі спортивної драми "Щонеділі"
Андрій Шевченко і Аль Пачіно надихають своїх футболістів
Андрій Шевченко і Аль Пачіно надихають своїх футболістів

Відомий український автогонщик і журналіст Олексій Мочанов дав напуття збірній України на матч проти Нідерландів. Сьогодні, 13 червня, "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок на Євро-2020. Нідерланди – Україна онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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Мочанов звернувся до футболістів збірної України на своїй сторінці в Facebook, використавши монолог Аль Пачіно з популярного фільму про американський футбол "Щонеділі".

Я не знаю, що вам говорити...
Через 3 хвилини – найжорстокіша сутичка за все наше професійне життя.
Сьогодні вирішиться все...
Або ми знову команда -
або ламаємся.
Віддаємо момент за моментом.
І тоді – кінець!..
Ми в пеклі, джентльмени!..
Повірте, ми можемо змиритися з цим, і нехай тоді об нас всі витирають ноги!!
...Або ж ми дамо бій – і вирвемося! Борючись і борючись!
Я не можу це зробити за вас...
Я старий...
Я бачу ваші молоді обличчя -
і думаю, що сам я зробив у житті дурниці, які тільки було можливо...
Я прогуляв всі свої гроші...
Можете вірити...
Я розігнав усіх, хто колись любив мене. А тепер...
Мені краще не дивитися у дзеркало...
З роками людина дуже багато втрачає, але це... це – життя,
і ти розумієш це коли втрачаєш,
ти розумієш що життя -
це така гра, де важливий кожен дюйм...
І в футболі також...
Тому що в іграх і в житті,
і в футболі ціна помилки дуже велика!
Ти зробив крок трохи раніше чи трохи пізніше – і в тебе не вийшло.
Поспішив або запізнився на півсекунди – і залишився ні з чим...
Ці дюйми потрібні нам завжди!
Вони в кожному ігровому моменті,
в кожній хвилині і секунді...
І наша команда буде битися за них!!
Вона буде битися за кожен дюйм!
Ми не пошкодуємо ні себе, ні інших
у цій грі!
Ми вчепилися в цей дюйм зубами!..
Тому що ми знаємо:
сума цих дюймів і є різниця між перемогою і поразкою!
Між життям і смертю!
У бійці перемагає той, хто готовий віддати життя за цей дюйм!
І я знаю: в мені ще є життя, тому що я готовий битися і померти за цей дюйм!
Тому що це і є – життя!!..
Шість дюймів прямо перед тобою...
Я не можу вас змусити.
Ви краще подивіться на хлопця, який поруч, подивіться йому в очі.
І побачите того, хто пройде цей дюйм з вами.
Хто пожертвує собою заради команди.
Тому що знає, що кожен з вас, якщо потрібно, зробить те ж саме!
Це і є Команда, панове!
І ми або переможемо Всією Командою, або помремо поодинці!
Такий Футбол. От і все.
Ну???!!! Ви зробили Вибір??! ..

Раніше Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
16:00
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19:00
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22:00
Україна
Понеділок, 14 червня
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