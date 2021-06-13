Лукаку – козак! Едкая реакция соцсетей на фиаско России в матче с Бельгией на Евро-2020

Во второй день Евро-2020 в одном из матчей Бельгия разгромила Россию на ее поле. Подопечные Станислава Черчесова выглядели мальчиками для битья против одной из лучших команд континента. Еще по ходу игры в Сети стали появляться саркастические комментарии относительно "страданий" хозяев стадиона в Питере.
Конечно же, в Украине болели преимущественно за бельгийскую команду и вместе с победителями праздновали успех. Да еще и в знаменательный для россиян праздник.
Герой матча Лукаку получил награду не только от УЕФА, но и звания брата и почетного козака от украинцев.
От эмоций в выражениях украинцы не стеснялись.
А вот харьковский политик Михаил Добкин поддерживал сборную России. Ну, хоть разорвись.
Добкина никто не понимал во Львове, где в фан-зоне раздавали бесплатное пиво за каждый гол сборной Бельгии. "Хватит спаивать Львов", – смеялись фанаты.
Не только футбольным болельщикам вчера было приятно на душе.
Напомним, в Украине оригинально анонсировали матч России: Бельгия против оккупантов.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тоже поддерживал бельгийцев.
А российские поклонники футбола насмехались над своими защитниками, сравнивая с героями старого советского фильма.
Кому-то игра напомнила вот такой кошачий нокаут – от одного вида соперника.
А тут еще и Дзюбу словили в таком моменте.
Сравнения порой были очень обидны.
Некоторые же просто зарабатывали деньги на удивительной вере букмекеров в сборную России.
А Станиславу Черчесову российские журналисты припомнили его высокую зарплату.
К слову, в другой встрече этой группы В финны сенсационно обыграли датчан.
Накануне за Эриксена вознес молитву воскресший футболист.
Смотрите обзор матча Бельгия – Россия: