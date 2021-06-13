13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Лукаку – козак! Едкая реакция соцсетей на фиаско России в матче с Бельгией на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июня, 10:02
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Одни из хозяев чемпионата Европы по футболу с треском проиграли сборной Бельгии в Санкт-Петербурге, что вызвало радость в Украине у фанатов и не только
Бельгия - Россия, реакция соцсетей
Бельгия - Россия, реакция соцсетей / Фото: Сегодня|Спорт

Во второй день Евро-2020 в одном из матчей Бельгия разгромила Россию на ее поле. Подопечные Станислава Черчесова выглядели мальчиками для битья против одной из лучших команд континента. Еще по ходу игры в Сети стали появляться саркастические комментарии относительно "страданий" хозяев стадиона в Питере.

Конечно же, в Украине болели преимущественно за бельгийскую команду и вместе с победителями праздновали успех. Да еще и в знаменательный для россиян праздник.

Герой матча Лукаку получил награду не только от УЕФА, но и звания брата и почетного козака от украинцев.

От эмоций в выражениях украинцы не стеснялись.

А вот харьковский политик Михаил Добкин поддерживал сборную России. Ну, хоть разорвись.

Добкина никто не понимал во Львове, где в фан-зоне раздавали бесплатное пиво за каждый гол сборной Бельгии. "Хватит спаивать Львов", – смеялись фанаты.

Не только футбольным болельщикам вчера было приятно на душе.

Напомним, в Украине оригинально анонсировали матч России: Бельгия против оккупантов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тоже поддерживал бельгийцев.

А российские поклонники футбола насмехались над своими защитниками, сравнивая с героями старого советского фильма.

Кому-то игра напомнила вот такой кошачий нокаут – от одного вида соперника.

А тут еще и Дзюбу словили в таком моменте.

Сравнения порой были очень обидны.

Некоторые же просто зарабатывали деньги на удивительной вере букмекеров в сборную России.

А Станиславу Черчесову российские журналисты припомнили его высокую зарплату.

К слову, в другой встрече этой группы В финны сенсационно обыграли датчан.

Накануне за Эриксена вознес молитву воскресший футболист.

Смотрите обзор матча Бельгия – Россия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Воскресенье, 13 июня
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