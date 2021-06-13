Лукаку – козак! Едкая реакция соцсетей на фиаско России в матче с Бельгией на Евро-2020

Одни из хозяев чемпионата Европы по футболу с треском проиграли сборной Бельгии в Санкт-Петербурге, что вызвало радость в Украине у фанатов и не только

Бельгия - Россия, реакция соцсетей / Фото: Сегодня|Спорт

Во второй день Евро-2020 в одном из матчей Бельгия разгромила Россию на ее поле. Подопечные Станислава Черчесова выглядели мальчиками для битья против одной из лучших команд континента. Еще по ходу игры в Сети стали появляться саркастические комментарии относительно "страданий" хозяев стадиона в Питере.

Конечно же, в Украине болели преимущественно за бельгийскую команду и вместе с победителями праздновали успех. Да еще и в знаменательный для россиян праздник.

Герой матча Лукаку получил награду не только от УЕФА, но и звания брата и почетного козака от украинцев.

От эмоций в выражениях украинцы не стеснялись.

А вот харьковский политик Михаил Добкин поддерживал сборную России. Ну, хоть разорвись.

Добкина никто не понимал во Львове, где в фан-зоне раздавали бесплатное пиво за каждый гол сборной Бельгии. "Хватит спаивать Львов", – смеялись фанаты.

Не только футбольным болельщикам вчера было приятно на душе.

Напомним, в Украине оригинально анонсировали матч России: Бельгия против оккупантов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тоже поддерживал бельгийцев.

А российские поклонники футбола насмехались над своими защитниками, сравнивая с героями старого советского фильма.

Кому-то игра напомнила вот такой кошачий нокаут – от одного вида соперника.

А тут еще и Дзюбу словили в таком моменте.

Сравнения порой были очень обидны.

Некоторые же просто зарабатывали деньги на удивительной вере букмекеров в сборную России.

А Станиславу Черчесову российские журналисты припомнили его высокую зарплату.

К слову, в другой встрече этой группы В финны сенсационно обыграли датчан.

Накануне за Эриксена вознес молитву воскресший футболист.

Смотрите обзор матча Бельгия – Россия: