13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 12:46
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Андрей Шевченко огласил состав на первый поединок в рамках Евро-2020 против Голландии 13 июня в Амстердаме, в который не включил троих футболистов
Футболисты национальной сборной Украины
Футболисты национальной сборной Украины / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины составил заявку своей команды на стартовый матч Евро-2020 против Нидерландов. Поединок "сине-желтые" проведут сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Нидерланды – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями интересных моментов, фото и видео.

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  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков
  • Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Сборная Нидерландов против сборной Украины
Сборная Нидерландов против сборной Украины

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не включили Виктора Цыганкова, у которого повреждение, молодого Георгия Судакова и Романа Безуса, присоединившегося к "сине-желтым" в последний момент.

Также на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Нидерланды сыграют в оранжевом.

Ранее Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.

А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: О матче
19:00
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Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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Украина
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