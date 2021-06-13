Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Андрей Шевченко огласил состав на первый поединок в рамках Евро-2020 против Голландии 13 июня в Амстердаме, в который не включил троих футболистов

Футболисты национальной сборной Украины / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины составил заявку своей команды на стартовый матч Евро-2020 против Нидерландов. Поединок "сине-желтые" проведут сегодня, 13 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00. Мультимедийная онлайн-трансляция Нидерланды – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями интересных моментов, фото и видео.

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Вратари : Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов

Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Сборная Нидерландов против сборной Украины

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не включили Виктора Цыганкова, у которого повреждение, молодого Георгия Судакова и Романа Безуса, присоединившегося к "сине-желтым" в последний момент.

Также на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Нидерланды сыграют в оранжевом.

Ранее Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино.

А Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.