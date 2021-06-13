Без Циганкова і Безуса: заявка збірної України на матч з Нідерландами

Головний тренер збірної України склав заявку своєї команди на стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів. Поєдинок "синьо-жовті" проведуть сьогодні, 13 червня, в Амстердамі. Початок – о 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Нідерланди – Україна пройде на нашому сайті з коментарями цікавих моментів, фото і відео.
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- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Бесєдін, Артем Довбик
З тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не включили Віктора Циганкова, у якого пошкодження, молодого Георгія Судакова і Романа Безуса, який приєднався до "синьо-жовтих" в останній момент.
Також на нараді за участю представників команд і офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч в синьому комплекті форми. Нідерланди зіграють в помаранчевому.
Раніше Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно.
А Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.