Без Циганкова і Безуса: заявка збірної України на матч з Нідерландами

Андрій Шевченко оголосив склад на перший поєдинок в рамках Євро-2020 проти Голландії 13 червня в Амстердамі, в який не включив трьох футболістів

Футболісти національної збірної України / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України склав заявку своєї команди на стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів. Поєдинок "синьо-жовті" проведуть сьогодні, 13 червня, в Амстердамі. Початок – о 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Нідерланди – Україна пройде на нашому сайті з коментарями цікавих моментів, фото і відео.

Читайте також: Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020 у неділю

Воротарі : Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов

Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков

Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бесєдін, Артем Довбик

Збірна Нідерландів проти збірної України

З тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не включили Віктора Циганкова, у якого пошкодження, молодого Георгія Судакова і Романа Безуса, який приєднався до "синьо-жовтих" в останній момент.

Також на нараді за участю представників команд і офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч в синьому комплекті форми. Нідерланди зіграють в помаранчевому.

Раніше Мочанов підтримав збірну легендарним напуттям Аль Пачіно.

А Україна несподівано стала Росією через помилки польського телеканалу.