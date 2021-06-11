"Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом

Украинская ассоциация футбола завершила трудные переговоры с УЕФА о дизайне новой амуниции "сине-желтых" компромиссом. Но дело еще не закрыто

Слоган "Героям слава!" на форме сборной / Фото: УАФ

В пятницу вечером наконец-то прояснилась ситуация с игровой формой сборной Украины на Евро-2020. УАФ провела трудные переговоры с функционерами УЕФА – в результате стороны достигли определенного компромисса. Напомним, сегодня утром приняли решение, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ.

Перипетии событий и вердикт чиновников на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации Андрей Павелко.

Надпись "Героям слава!", которая была на внутренней стороне футболок, удаляться не будет. Однако ее придется прикрыть новой нашивкой. На ней будут карта Украины, эмблема УАФ и еще одна надпись "Слава Украине!".

Павелко считает это победой, ведь УЕФА требовал полностью убрать надпись "Героям слава!" с амуниции, хотя и признавал, что ранее ее разрешил. При этом в Украине и далее будут производиться и продаваться футболки в первоначальном виде с обоими надписями, которыми возмущается Россия. В УАФ обещают миллионные тиражи...

Сегодня новую форму сборной Украины надели канадцы и британцы: их посольства нас поддержали.

Пока что это решение касается только Евро-2020. На принятие окончательного вердикта УЕФА взял время и займется им уже после окончания турнира.

Узнайте, откуда появился патриотический лозунг "Слава Украине!"

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