11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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"Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 20:07
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Украинская ассоциация футбола завершила трудные переговоры с УЕФА о дизайне новой амуниции "сине-желтых" компромиссом. Но дело еще не закрыто
Слоган "Героям слава!" на форме сборной
Слоган "Героям слава!" на форме сборной / Фото: УАФ

В пятницу вечером наконец-то прояснилась ситуация с игровой формой сборной Украины на Евро-2020. УАФ провела трудные переговоры с функционерами УЕФА – в результате стороны достигли определенного компромисса. Напомним, сегодня утром приняли решение, что "Героям слава!" – теперь официальный лозунг УАФ.

Перипетии событий и вердикт чиновников на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации Андрей Павелко.

Надпись "Героям слава!", которая была на внутренней стороне футболок, удаляться не будет. Однако ее придется прикрыть новой нашивкой. На ней будут карта Украины, эмблема УАФ и еще одна надпись "Слава Украине!".

Павелко считает это победой, ведь УЕФА требовал полностью убрать надпись "Героям слава!" с амуниции, хотя и признавал, что ранее ее разрешил. При этом в Украине и далее будут производиться и продаваться футболки в первоначальном виде с обоими надписями, которыми возмущается Россия. В УАФ обещают миллионные тиражи...

Сегодня новую форму сборной Украины надели канадцы и британцы: их посольства нас поддержали.

Пока что это решение касается только Евро-2020. На принятие окончательного вердикта УЕФА взял время и займется им уже после окончания турнира.

Узнайте, откуда появился патриотический лозунг "Слава Украине!"

Смотрите размышления с дипломатом из Нидерландов о матче на Евро-2020:

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