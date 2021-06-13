13 июня 16:00 Видео
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13 июня 19:00
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Уэльс --
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Италия --
Швейцария --
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Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
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Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
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Швеция --
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23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Австрия возглавила нашу группу! Македонцев не спас даже гол "старичка" Пандева

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 июня, 20:52
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Австрийские футболисты с победы стартовали на чемпионате Европы, добыв уверенную победу над дебютантами турнира из Северной Македонии
Грегорич забил македонцам второй гол в матче
Грегорич забил македонцам второй гол в матче / Фото: Getty Images

Сегодня в Бухаресте на чемпионате Европы по футболу стартовала группа С. Наша группа, в которой вечером Украина сыграет с Нидерландами: смотрите онлайн-трансляцию.

А в румынской столице сошлись сборные Австрии и Северной Македонии. Первыми открыли счет австрийцы. На 17-й минуте Забитцер выполнил заброс мяча в штрафную соперника, откуда точно в касание пробил Лайнер!

Австрийский защитник посвятил забитый мяч датскому игроку Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца прямо во время матча Евро-2020.

Лайнер продемонстрировал футболку с надписью "Эриксен, оставайся сильным".

Лайнер поддержал Эриксена
Лайнер поддержал Эриксена

Македонцы отыгрались до перерыва. На 28-й минуте ошибкой австрийского голкипера сполна воспользовался опытный Горан Пандев, который отправил мяч в пустые ворота.

Интересно, что Пандев стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. Горан, которому 37 лет и 321 день, по этому показателю уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

После перерыва австрийцам таки удалось вырвать победу. На 78-й минуте Алаба прошел через левый фланг и прострелил в штрафную, откуда точно в касание пробил Грегорич, опередив голкипера!

А точку в матче поставил Марко Арнаутович, который воспользовался ошибкой защитников на 89-й минуте. После аута, Марко отобрал мяч, вошел в штрафную и переиграл вратаря.

Победа Австрии – 3:1 и она, по крайней мере, почти до конца сегодняшнего дня возглавляет группу С. Кстати, смотрите в прямой трансляции стрим матча Нидерланды – Украина.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Украина
0
0:0
0
3
Нидерланды
0
0:0
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Воскресенье, 13 июня
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