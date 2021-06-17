17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Нидерланды

22:00

Австрия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Нидерланды – Австрия: онлайн-трансляция матча соперников Украины на Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 14:43
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Следите в онлайн-режиме за ходом четвергового противостояния нидерландцев и австрийцев в Амстердаме в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу

В четверг, 17 июня, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" проходит матч соперников Украины по группе "С" Евро-2020 – Нидерланды vs Австрия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с яркими видео, фото и комментариями.

НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

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Напомним, в первом туре Нидерланды обыграли Украину 3:2.

С победы стартовала на Евро и Австрия, одолевшая Северную Македонию 3:1.

Правда, празднуя свой гол в ворота Северной Македонии, форвард австрийцев Марко Арнаутович оскорбил двух игроков команды-соперницы – Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Австриец закричал Бейтулаю: "Я могу купить всю е*** Македонию", а после сказал Алиоски: "Я е*** твою албанскую маму". За это Арнаутовича дисквалифицировали на один матч, стало быть, против Нидерландов он не сыграет.

Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде
Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст

Австрия: Бахманн – Линхарт, Алаба, Хинтереггер, – Лайнер, Лаймер, Забитцер, Гриллич, Ульмер – Баумгартнер, Калайджич

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают Нидерланды большим фаворитом матча. На их победу установлен коэффициент 1.71, на ничью – 4.00, на победу Австрии – 5.20. Наиболее вероятным счетом называют 1:0 в пользу голландцев.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

В прямом эфире матч Нидерланды – Австрия в четверг, 17 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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