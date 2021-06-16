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Турция --
Уэльс --
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Швейцария --
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Украина --
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17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Франция --
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Евро-2020

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Звезду сборной Австрии дисквалифицировали на Евро-2020. За острый язык

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 16:10
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Австрийский нападающий Марко Арнаутович пропустит матч чемпионата Европы против Нидерландов за оскорбление футболистов из Северной Македонии
Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде
Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде

Завтра во втором туре Евро-2020 сборная Австрии сыграет против Нидерландов. Без своего лидера. Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч за длинный язык.

УЕФА принял такое решение после инцидента в матче австрийцев против Северной Македонии.

Арнаутовича обвинили в оскорблении двух соперников – Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни.

Марко забил третий гол македонцам, а после этого закричал Бейтулаю: "Я могу купить всю е*** Македонию", а после сказал Эзгану Алиоски: "Я е*** твою албанскую маму".

Отец Арнаутовича – серб, а у Сербии с Албанией, как известно, в течение многих лет очень напряженные отношения из-за Косово.

"На эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Хочу очень ясно сказать одну вещь: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто со мной знаком, знают об этом", – извинился Арнаутович.

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#
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И
Г
О
1
Италия
1
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3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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