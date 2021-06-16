Зірку збірної Австрії дискваліфікували на Євро-2020. За гострий язик

Австрійський нападаючий Марко Арнаутович пропустить матч чемпіонату Європи проти Нідерландів за образу футболістів з Північної Македонії

Арнаутовичу рот закривали партнери по команді

Завтра у другому турі Євро-2020 збірна Австрії зіграє проти Нідерландів. Без свого лідера. Марко Арнаутович дискваліфікований на один матч за довгий язик.

УЄФА прийняв таке рішення після інциденту в матчі австрійців проти Північної Македонії.

Арнаутовича звинуватили в образі двох суперників – Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанське коріння.

Марко забив третій гол македонцям, а після цього закричав Бейтулаю: "Я можу купити всю й*** Македонію", а згодом сказав Езгану Аліоскі: "Я ї*** твою албанську маму".

Батько Арнаутовича – серб, а у Сербії з Албанією, як відомо, протягом багатьох років дуже напружені відносини через Косово.

"На емоціях від гри було сказано кілька гарячих слів, за які я хотів би вибачитися – особливо перед моїми друзями з Північної Македонії та Албанії. Хочу дуже ясно сказати одну річ: я не расист. У мене є друзі майже в кожній країні, і я виступаю за різноманітність. Всі, хто зі мною знайомий, знають про це" , – вибачився Арнаутович.