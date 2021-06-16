Выберите лучший гол первого тура Евро-2020! Голосование

УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол первого тура, среди них полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который забил шикарный гол в ворота Нидерландов

Ярмоленко забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images

На чемпионате Европы по футболу сыгран первый тур. За 12 матчей было забито 28 голов. Сайт УЕФА отобрал четыре самых красивых. Среди них и гол Андрея Ярмоленко в матче против Нидерландов.

Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол первого тура Евро-2020.

Штефан Лайнер (Австрия – Северная Македония – 3:1)

Андрей Ярмоленко (Нидерланды – Украина – 3:2)

Патрик Шик (Шотландия – Чехия – 0:2)

Криштиану Роналду (Венгрия – Португалия – 0:3)

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Ранее мы писали, что аналитиков не впечатлила игра сборной Украины с Нидерландами. Они прогнозируют, что наша команда займет третье место в группе. Однако выйдет в 1/8 финала, как одна из лучших среди тех, кто финиширует третьей.