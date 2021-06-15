15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина займет третье место в группе: аналитиков не впечатлила игра с Нидерландами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 17:26
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Специалисты посчитали, что шансы нашей команды попасть в плей-офф чемпионата Европы – 72%, а вот вероятность выиграть Евро-2020 ниже процента
Матч Нидерланды - Украина собрал у экранов почти 5 миллионов зрителей
Матч Нидерланды - Украина собрал у экранов почти 5 миллионов зрителей / Фото: REUTERS

Болельщики сборной Украины воодушевлены стартом нашей команды на Евро-2020. Но боевой матч с Нидерландами вселил оптимизм не у всех. Аналитики привыкли доверять больше цифрам, чем эмоциям. И они прогнозируют нашей команде лишь третье место в группе.

Сайт TheAnalyst уверен на 98,91%, что Нидерланды выйдут из группы. Шансы Австрии – 90,92%, Украины – 72%.

Вероятность выхода нашей команды в 1/4 финала – 32,3%, в полуфинал – 10,6%, проиграть в финале – 2,9%, стать чемпионами Европы – 0,6%.

Тройка самых вероятных победителей Евро-2020 по версии TheAnalyst выглядит так: Франция – 20,2%, Бельгия – 13,5%, Испания – 12,7%.

Ранее мы рассказывали о Невероятной реакция комментатора на гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов. Посмотрите, как это было:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
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