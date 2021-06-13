13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Австрия – Северная Македония – 3:1: видео голов и обзор матча соперников Украины

Олег Люлька Олег Люлька
13 июня, 22:18
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Австрийцы сделали заявку на выход в 1/8 финала чемпионата Европы, дожав на последних минутах сборную Северной Македонии – смотрите, как это было
Арнаутович добил сборную Северной Македонии
Арнаутович добил сборную Северной Македонии / Фото: Reuters

Стартовый матч в нашей группе C на Евро-2020 завершился ожидаемой победой Австрии над Северной Македонией 3:1. Правда, склонить чашу весов в свою пользу фаворитам-австрийцам удалось лишь в последние 15 минут поединка.

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АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – 3:1.
ОБЗОР МАТЧА

Австрия – Северная Македония – 3:1
Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), К. Шлагер (Ильсанкер, 90+4), Алаба – Забитцер – Каладжич (Арнаутович, 59)
Северная Македония: Димитриевски – Николов (Бейтулае, 63), С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу (М. Ристовски, 86), Алиоски – Бардхи (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас – Пандев, Трайковски (Костадинов, 63)
Предупреждения: Лайнер (85) – Трайковски (42), Алиоски (52)

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Украина Украина Укр
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Нидерланды Нидерланды Нид
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Украина
0
0:0
0
3
Нидерланды
0
0:0
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
3:1
Смотри на: О матче
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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22:00
Украина
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