Австрия – Северная Македония – 3:1: видео голов и обзор матча соперников Украины

Австрийцы сделали заявку на выход в 1/8 финала чемпионата Европы, дожав на последних минутах сборную Северной Македонии – смотрите, как это было

Арнаутович добил сборную Северной Македонии / Фото: Reuters

Стартовый матч в нашей группе C на Евро-2020 завершился ожидаемой победой Австрии над Северной Македонией 3:1. Правда, склонить чашу весов в свою пользу фаворитам-австрийцам удалось лишь в последние 15 минут поединка.

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АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – 3:1.

ОБЗОР МАТЧА

Австрия – Северная Македония – 3:1

Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), К. Шлагер (Ильсанкер, 90+4), Алаба – Забитцер – Каладжич (Арнаутович, 59)

Северная Македония: Димитриевски – Николов (Бейтулае, 63), С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу (М. Ристовски, 86), Алиоски – Бардхи (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас – Пандев, Трайковски (Костадинов, 63)

Предупреждения: Лайнер (85) – Трайковски (42), Алиоски (52)

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.