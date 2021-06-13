Сборную Украины освистали в Амстердаме! Нужно наказывать за наглость

Болельщики сборной Нидерландов встретили украинскую команду свистом. Наши футболисты вышли на разминку и стали свидетелями негостеприимства местных болельщиков

Сборную Украины освистали в Амстердаме / Фото: Reuters

Нидерландские болельщики освистали сборную Украины во время выхода на разминку. Сегодня наша команда на "Йохан Кройф Арене" встретится с командой Нидерландов в рамках Евро-2020. Онлайн Нидерланды – Украина есть на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Ранее сборную Украины поддержала супруга Андрея Шевченко Кристен Пазик. Ради такого американская модель сделала макияж в национальных цветах.

Кстати, вы не поверите, от кого ждут гол в матче Нидерланды – Украина. Букмекеры назвали самые невероятные ставки.

Ранее мы приводили интересную статистику – как Украина играет 13-го числа. Сборная Украины чаще побеждает в матчах 13-го числа. И невероятное совпадение – между последним и предпоследним матчами сборной 13-го числа прошло ровно 13 лет!