13 июня 16:00
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 Трансляция
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Евро-2020

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Пусть Нидерланды боятся! Как Украина играет 13-го числа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июня, 18:05
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Сборная Украины чаще побеждает в матчах 13-го числа. И невероятное совпадение – между последним и предпоследним матчами сборной 13-го числа прошло ровно 13 лет!
Сборная Украины семь раз играла 13-го числа. В этот день ни разу не было ничьей, четыре раза мы победили
Сборная Украины семь раз играла 13-го числа. В этот день ни разу не было ничьей, четыре раза мы победили

Украина стартует на Евро 13 июня матчем против Нидерландов. Число "13" из-за суеверий некоторые считают несчастливым. Мы нашли все матчи в истории сборной Украины, сыгранные в день "чертовой дюжины". И вот несколько любопытных фактов.

День без компромиссов! Всего 13-го числа Украина играла 7 раз, и ни разу поединок не завершался вничью. Четыре победы на счету нашей команды, три – у наших соперников по матчу в этот день.

Было больно. Именно 13-го числа в ворота сборной Украины был забит один из самых обидных голов в истории. В матче плей-офф за выход на Евро-2000 Шовковский вышел далеко из ворот и отдал передачу прямо на ногу сопернику: Миленко Ачимович дальним ударом отправил мяч в пустые ворота. Словения победила 2:1 и прошла на чемпионат Европы. Сегодня Шовковский – в составе делегации сборной Украины, он ассистент Андрея Шевченко.

Историческая победа. 13 октября 2020 года сборная Украины впервые в своей истории обыграла сборную Испании – 1:0. Гол тогда забил Виктор Цыганков. Сегодня он не вошел в заявку на матч, хотя и находится в расположении сборной Украины на Евро.

Виктор Цыганков забил гол в ворота сборной Испании в матче Лиги Наций в 2020 году. Украина победила 1:0
Виктор Цыганков забил гол в ворота сборной Испании в матче Лиги Наций в 2020 году. Украина победила 1:0 / Фото: Getty Images

Невероятное совпадение. Между последним матчем сборной Украины 13-го числа (13.10.2020) и предпоследним (13.10.2007) прошло ровно 13 лет, день в день!

Шева-гол. Трижды нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко играл 13-го числа в качестве футболиста и каждый раз не уходил с поля без забитого мяча.

Читайте также: Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

СПРАВКА Спорт Сегодня. У боязни 13-го числа есть специальное название. Если вы избегаете этого номера при бронировании билета и не планируете ничего важного на дату с этим числом, то, вероятно, у вас трискайдекафобия!

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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Украина
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