Збірну України обсвистали в Амстердамі! Слід карати за нахабство

Вболівальники збірної Нідерландів зустріли українську команду свистом. Наші футболісти вийшли на розминку і стали свідками негостинності місцевих уболівальників

Збірну України освистали в Амстердамі / Фото: Reuters

Нідерландські вболівальники обсвистали збірну України під час виходу на розминку. Сьогодні наша команда на "Йоган Кройф Арені" зустрінеться з командою Нідерландів у матчі Євро-2020. Онлайн Нідерланди – Україна є на нашому сайті.

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020

Раніше збірну України підтримала дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік. Заради такого американська модель зробила макіяж у національних кольорах.

До речі, ви не повірите, від кого чекають гол у матчі Нідерланди – Україна. Букмекери назвали найнеймовірніші ставки.

Раніше ми наводили цікаву статистику – як Україна грає 13-го числа. Збірна України частіше перемагає в матчах 13-го числа. І неймовірний збіг – між останнім і передостаннім матчами збірної 13-го числа пройшло рівно 13 років!