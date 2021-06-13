Австрія – Північна Македонія – 3:1: відео голів та огляд матчу суперників України Поділитися Копіювати лінк

Австрійці зробили заявку на вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи, дотиснувши на останніх хвилинах збірну Північної Македонії – дивіться, як це було