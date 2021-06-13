Австрія – Північна Македонія – 3:1: відео голів та огляд матчу суперників України

Стартовий матч у нашій групі C на Євро-2020 завершився очікуваною перемогою Австрії над Північною Македонією 3:1. Правда, схилити шальки терезів на свою користь фаворитам-австрійцям вдалося лише в останні 15 хвилин поєдинку.
Нідерланди – Україна: онлайн першого матчу команди Шевченко на Євро-2020
АВСТРІЯ – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ – 3:1.
ОГЛЯД МАТЧУ
Австрія – Північна Македонія – 3:1
Голи: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандєв, 28
Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович (Лінгарт, 46), Гінтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлінгер, 90 + 3), К. Шлагер (Ільсанкер, 90 + 4), Алаба – Забітцер – Каладжич (Арнаутович, 59)
Північна Македонія: Димитрієвські – Ніколов (Бейтулае, 63), С. Рістовські, Д. Велковські, Муслім (М. Рістовські, 86), Аліоскі – Бардхі (Трічковські, 82), Адемі, Ельмас – Пандєв, Трайковські (Костадінов, 63)
Попередження: Лайнер (85) – Трайковські (42), Аліоскі (52)
Відзначимо, що у другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.