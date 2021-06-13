13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Австрія – Північна Македонія – 3:1: відео голів та огляд матчу суперників України

Олег Люлька Олег Люлька
13 червня, 22:18
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Австрійці зробили заявку на вихід до 1/8 фіналу чемпіонату Європи, дотиснувши на останніх хвилинах збірну Північної Македонії – дивіться, як це було
Арнаутович добив збірну Північної Македонії
Арнаутович добив збірну Північної Македонії / Фото: Reuters

Стартовий матч у нашій групі C на Євро-2020 завершився очікуваною перемогою Австрії над Північною Македонією 3:1. Правда, схилити шальки терезів на свою користь фаворитам-австрійцям вдалося лише в останні 15 хвилин поєдинку.

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АВСТРІЯ – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ – 3:1.
ОГЛЯД МАТЧУ

Австрія – Північна Македонія – 3:1
Голи: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандєв, 28
Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович (Лінгарт, 46), Гінтереггер, Ульмер – Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлінгер, 90 + 3), К. Шлагер (Ільсанкер, 90 + 4), Алаба – Забітцер – Каладжич (Арнаутович, 59)
Північна Македонія: Димитрієвські – Ніколов (Бейтулае, 63), С. Рістовські, Д. Велковські, Муслім (М. Рістовські, 86), Аліоскі – Бардхі (Трічковські, 82), Адемі, Ельмас – Пандєв, Трайковські (Костадінов, 63)
Попередження: Лайнер (85) – Трайковські (42), Аліоскі (52)

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Україна Україна Укр
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
3
Нідерланди Нідерланди Нід
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

Відзначимо, що у другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
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19:00
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22:00
Україна
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