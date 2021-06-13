13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Нідерланди – Україна: де дивитися трансляцію, відео голів і які прогнози на матч

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 червня, 21:48
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Трансляція матчу Голландія – Україна буде доступна на трьох телеканалах – Україна, Футбол 1, Футбол 2, і в інтернеті, відео голів можна подивитися на нашому сайті
Тренування збірної України напередодні матчу Євро-2020 проти команди Нідерландів в Амстердамі
Тренування збірної України напередодні матчу Євро-2020 проти команди Нідерландів в Амстердамі / Фото: Reuters

Україна проти Голландії – битва фаворитів групи С чемпіонату Європи. Стартовий поєдинок команди Андрія Шевченка розпочнеться о 22:00. Відповідаємо на головні запитання вболівальників перед грою.

Нідерланди – Україна: де дивитися трансляцію

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть три телеканали – "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також дивитися матч онлайн можна на сервісі OLL.TV (в підписці, діє акційна підписка за 1 грн на тиждень).

Відразу після закінчення поєдинку о 23:55 на каналах "Футбол 1", "Фубол 2" і "Футбол 3" розпочнеться обговорення матчу в студії програми "Великий Футбол".

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

Нідерланди – Україна: відео голів

Відео голів буде доступне в нашій онлайн-трансляції матчу. Відзначимо, що після закінчення кожного поєдинку чемпіонату Європи в розділі Відео Євро-2020 публікуються відео-огляди всіх матчів турніру.

Нідерланди – Україна: прогноз на матч

У стартовому поєдинку команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи Кирило Круторогов передрікає невелику кількість голів і чекає 1:1 або 1:0 на користь українців.

"Для нашої збірної точно буде непростий матч, тим більше, він пройде в Амстердамі на "Арені Кройфа", але, очевидно, що таким же непростим буде він і для "ораньє". Думаю, багато голів ми не побачимо. Очікую тотал менше 2,5 голів. Буду сподіватися на мінімальну перемогу України 1:0, але, швидше за все, команди розпишуть нічию 1:1, що для нас теж непогано", – вважає Круторогов.

Свій прогноз на сьогоднішню гру нам дав співробітник посольства Нідерландів в Києві Людовик Смоор. Він вірить в перемогу команди своєї країни: "Україна – сильна команда. Але думаю, що у нас хороші шанси перемогти з рахунком 2:1".

Нідерланди – Україна: склади на гру

Нідерланди: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанголт, де Роон, Блінд, Веггорст, Ф. де Йонг, Думфріс, Ю. Тімбер

Запасні: Крул, Бізот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберг, Мален, Коопмейнерс, Гакпе

Україна: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук, Забарний, Миколенко, Зінченко, Зубков, Караваєв, Матвієнко

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Бесєдін, Тимчик, Попов, Довбік

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Україна
0
0:0
0
3
Нідерланди
0
0:0
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
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