Нідерланди – Україна: де дивитися трансляцію, відео голів і які прогнози на матч

Трансляція матчу Голландія – Україна буде доступна на трьох телеканалах – Україна, Футбол 1, Футбол 2, і в інтернеті, відео голів можна подивитися на нашому сайті

Тренування збірної України напередодні матчу Євро-2020 проти команди Нідерландів в Амстердамі / Фото: Reuters

Україна проти Голландії – битва фаворитів групи С чемпіонату Європи. Стартовий поєдинок команди Андрія Шевченка розпочнеться о 22:00. Відповідаємо на головні запитання вболівальників перед грою.

Нідерланди – Україна: де дивитися трансляцію

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть три телеканали – "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також дивитися матч онлайн можна на сервісі OLL.TV (в підписці, діє акційна підписка за 1 грн на тиждень).

Відразу після закінчення поєдинку о 23:55 на каналах "Футбол 1", "Фубол 2" і "Футбол 3" розпочнеться обговорення матчу в студії програми "Великий Футбол".

Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

Нідерланди – Україна: відео голів

Відео голів буде доступне в нашій онлайн-трансляції матчу. Відзначимо, що після закінчення кожного поєдинку чемпіонату Європи в розділі Відео Євро-2020 публікуються відео-огляди всіх матчів турніру.

Нідерланди – Україна: прогноз на матч

У стартовому поєдинку команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи Кирило Круторогов передрікає невелику кількість голів і чекає 1:1 або 1:0 на користь українців.

"Для нашої збірної точно буде непростий матч, тим більше, він пройде в Амстердамі на "Арені Кройфа", але, очевидно, що таким же непростим буде він і для "ораньє". Думаю, багато голів ми не побачимо. Очікую тотал менше 2,5 голів. Буду сподіватися на мінімальну перемогу України 1:0, але, швидше за все, команди розпишуть нічию 1:1, що для нас теж непогано", – вважає Круторогов.

Свій прогноз на сьогоднішню гру нам дав співробітник посольства Нідерландів в Києві Людовик Смоор. Він вірить в перемогу команди своєї країни: "Україна – сильна команда. Але думаю, що у нас хороші шанси перемогти з рахунком 2:1".

Нідерланди – Україна: склади на гру

Нідерланди: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанголт, де Роон, Блінд, Веггорст, Ф. де Йонг, Думфріс, Ю. Тімбер

Запасні: Крул, Бізот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберг, Мален, Коопмейнерс, Гакпе

Україна: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук, Забарний, Миколенко, Зінченко, Зубков, Караваєв, Матвієнко

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Бесєдін, Тимчик, Попов, Довбік