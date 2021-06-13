Вболівальник впав з трибун під час матчу Англія – Хорватія

Англійська фанат у важкому стані доставлений в лікарню після падіння з трибун стадіону "Уемблі" під час матчу Англія – Хорватія

Англійських фанів на "Уемблі" було близько 18 тисяч / Фото: Getty Images

Сьогодні на "Уемблі" завершився поєдинок Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії. Англійці перемогли мінімально – 1:0. Гол забив Рахім Стерлінг.

А на початку зустрічі стався сумний інцидент. Вболівальник впав стрибун. Чоловік вдарився об бетон і не рухався з місця, втративши свідомість. Співробітники стадіону довго добиралися до потерпілого.

Представник стадіону "Уемблі" підтвердив, що глядач впав з трибун відразу після початку матчу: "Йому була надана медична допомога на місці, після чого він був доставлений в лікарню у важкому стані".

Дивіться огляд матчу Англія – Хорватія:

Нагадаємо, що вчора футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу проти Фінляндії. Він просто впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. Довгий час прямо на газоні його реанімували лікарі, а вболівальники і партнери плакали і молилися. Лікарі забрали Еріксена з поля. Матч відновився після довгої паузи і завершився з рахунком 1:0 на користь Фінляндії.