Болельщик упал с трибун во время матча Англия – Хорватия

Английский фанат в тяжелом состоянии доставлен в больницу после падения с трибун стадиона "Уэмбли" во время матча Англия – Хорватия

Английских фанов на "Уэмбли" было около 18 тысяч / Фото: Getty Images

Сегодня на "Уэмбли" прошел поединок Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии. Англичане победили минимально – 1:0. Гол забил Рахим Стерлинг.

А в начале встречи произошел печальный инцидент. Болельщик упал стрибун. Мужчина ударился об бетон и не двигался с места, потеряв сознание. Сотрудники стадиона долго добирались до пострадавшего.

Представитель стадиона "Уэмбли" подтвердил, что зритель упал с трибун сразу после начала матча: "Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии".

Смотрите обзор матча Англия – Хорватия:

Напомним, что вчера футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. Долгое время прямо на газоне его реанимировали врачи, а болельщики и партнеры плакали и молились. Врачи унесли Эриксена с поля. Матч возобновился после долгой паузы и завершился со счетом 1:0 в пользу Финляндии.