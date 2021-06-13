Нидерланды – Украина: где смотреть трансляцию, видео голов и какие прогнозы на матч

Трансляция матча Голландия – Украина будет доступна на трех телеканалах – Украина, Футбол 1, Футбол 2, и в интернете, видео голов можно посмотреть на нашем сайте

Тренировка сборной Украины накануне матча Евро-2020 против команды Нидерландов в Амстердаме / Фото: Reuters

Украина против Голландии – битва фаворитов группы С чемпионата Европы. Стартовый поединок команды Андрея Шевченко начнется в 22:00. Отвечаем на главные вопросы болельщиков перед игрой.

Нидерланды – Украина: где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок покажут три телеканала – "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также смотреть матч онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке, действует акционная подписка за 1 грн на неделю).

Сразу по окончании поединка, в 23:55, на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" начнется обсуждение матча в студии программы "Великий Футбол".

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

Нидерланды – Украина: видео голов

Видео голов будет доступно в нашей онлайн-трансляции матча. Кроме итого, по окончании каждого поединка чемпионата Европы в разделе Видео Евро-2020 публикуются видео-обзоры всех матчей турнира.

Нидерланды – Украина: прогноз на матч

В стартовом поединке команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы Кирилл Круторогов предрекает небольшое количество голов и ждет 1:1 либо 1:0 в пользу украинцев.

"Для нашей сборной точно будет непростой матч, тем более, он пройдет в Амстердаме на "Арене Кройфа", но, очевидно, что таким же непростым будет он и для "оранье". Думаю, много голов мы не увидим. Ожидаю тотал меньше 2,5 голов. Буду надеяться на минимальную победу Украины 1:0, но, скорее всего, команды распишут ничью 1:1, что для нас тоже неплохо", – считает Круторогов.

Свой прогноз на сегодняшнюю игру нам дал сотрудник посольства Нидерландов в Киеве Людовик Смоор. Он верит в победу команды своей страны: "Украина – сильная команда. Но думаю, что у нас хорошие шансы победить со счетом 2:1".

Нидерланды – Украина: составы на игру

Нидерланды: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанхолт, де Роон, Блинд, Вегхорст, Ф. де Йонг, Думфрис, Ю. Тимбер

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо

Украина: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Забарный, Миколенко, Зинченко, Зубков, Караваев, Матвиенко

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик