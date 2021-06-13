13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нидерланды – Украина: где смотреть трансляцию, видео голов и какие прогнозы на матч

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июня, 21:48
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Трансляция матча Голландия – Украина будет доступна на трех телеканалах – Украина, Футбол 1, Футбол 2, и в интернете, видео голов можно посмотреть на нашем сайте
Тренировка сборной Украины накануне матча Евро-2020 против команды Нидерландов в Амстердаме
Тренировка сборной Украины накануне матча Евро-2020 против команды Нидерландов в Амстердаме / Фото: Reuters

Украина против Голландии – битва фаворитов группы С чемпионата Европы. Стартовый поединок команды Андрея Шевченко начнется в 22:00. Отвечаем на главные вопросы болельщиков перед игрой.

Нидерланды – Украина: где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок покажут три телеканала – "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также смотреть матч онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке, действует акционная подписка за 1 грн на неделю).

Сразу по окончании поединка, в 23:55, на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" начнется обсуждение матча в студии программы "Великий Футбол".

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020

Нидерланды – Украина: видео голов

Видео голов будет доступно в нашей онлайн-трансляции матча. Кроме итого, по окончании каждого поединка чемпионата Европы в разделе Видео Евро-2020 публикуются видео-обзоры всех матчей турнира.

Нидерланды – Украина: прогноз на матч

В стартовом поединке команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы Кирилл Круторогов предрекает небольшое количество голов и ждет 1:1 либо 1:0 в пользу украинцев.

"Для нашей сборной точно будет непростой матч, тем более, он пройдет в Амстердаме на "Арене Кройфа", но, очевидно, что таким же непростым будет он и для "оранье". Думаю, много голов мы не увидим. Ожидаю тотал меньше 2,5 голов. Буду надеяться на минимальную победу Украины 1:0, но, скорее всего, команды распишут ничью 1:1, что для нас тоже неплохо", – считает Круторогов.

Свой прогноз на сегодняшнюю игру нам дал сотрудник посольства Нидерландов в Киеве Людовик Смоор. Он верит в победу команды своей страны: "Украина – сильная команда. Но думаю, что у нас хорошие шансы победить со счетом 2:1".

Нидерланды – Украина: составы на игру

Нидерланды: Стекеленбург, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанхолт, де Роон, Блинд, Вегхорст, Ф. де Йонг, Думфрис, Ю. Тимбер

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо

Украина: Бущан, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Забарный, Миколенко, Зинченко, Зубков, Караваев, Матвиенко

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Украина
0
0:0
0
3
Нидерланды
0
0:0
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
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