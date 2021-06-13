13 червня 16:00 Відео
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Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
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13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди 3
Україна 2
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Майже герої! Україна видала божественний камбек, але програла Нідерландам

Олег Люлька Олег Люлька
13 червня, 23:52
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На жаль, стартовий матч збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи завершився поразкою від Нідерландів з рахунком 2:3. Ледве не стали героями
Нідерланди таки дотисли Україну
Нідерланди таки дотисли Україну / Фото: Reuters

Ну що ти вдієш! Збірна України, програючи 0:2 в своєму стартовому матчі Євро-2020 з Нідерландами, зуміла відігратися. Але таки поступилася голландцям 2:3, пропустивши на 85-й хвилині від Думфріса. Ех!

Матч почався не найкращим чином для України. Вже на 13-й хвилині Андрію Шевченку довелося робити вимушену заміну. Замість травмованого Зубкова, одного з найкращих гравців "синьо-жовтих" у спарингах перед Євро, вийшов Марлос.

Перший тайм завершився без голів, хоча голландці були значно небезпечнішими. Кілька разів нас виручив Бущан. Як він потягнув цей м'яч – незбагненно.

У України до перерви був момент у Ярмоленка. Андрій впав у штрафному майданчику Нідерландів. Але німецький суддя Фелікс Брих вирішив, що це не пенальті. І правильно зробив. Фолу не було.

На жаль, відразу ж після перерви Нідерланди приголомшили Україну двома голами. Обидва були забиті після помилок Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони.

На 51-й хвилині Віталій подарував м'яч Думфрісу, простріл якого з флангу Бущан, розпластавшись, перехопив, але першим на добивання встиг суперник – Вейналдум увігнав м'яч у сітку. На жаль, Сидорчук не встиг на підбиранні.

А на 58-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Нідерландів. Знову невдало зіграв Миколенко, що впав в боротьбі проти Думфріса, намагаючись випросити у судді штрафний. У цей момент всі зупинилися, рефері не свиснув, і Вегхорст забив другий м'яч Бущану.

Але на 75-й хвилині настало свято і на українській вулиці! Ярмоленко забив божевільний гол, шикарним ударом лівою з 25 метрів закрутивши м'яч у дальню "дев'ятку" воріт Нідерландів. Шедевр!

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко став лише другим українським футболістом, який забивав на Євро за часів незалежності. До нього, ще в 2012-му, це робив Андрій Шевченко.

А на 79-й хвилині Україна зрівняла рахунок! Після подачі Маліновського зі штрафного, Яремчук відправив м'яч у сітку головою.

І все ж крапка в цьому матчі залишилася за Нідерландами, які вирвали перемогу завдяки голу Думфріса на 85-й хвилині. Після подачі з флангу він виграв повітря у Зінченка і пробив головою в кут – Бущан не врятував. Шкода...

Нідерланди – Україна – 3:2
Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 63), ван Анхольт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Маліновський, Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)
Попередження: Сидорчук, 90+3

Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

Нагадаємо, раніше в нашій групі на Євро-2020 Австрія обіграла Північну Македонію 3: 1.

До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Груповий етап
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
3:2
Україна Про матч
Понеділок, 14 червня
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