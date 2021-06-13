Майже герої! Україна видала божественний камбек, але програла Нідерландам

На жаль, стартовий матч збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи завершився поразкою від Нідерландів з рахунком 2:3. Ледве не стали героями

Нідерланди таки дотисли Україну / Фото: Reuters

Ну що ти вдієш! Збірна України, програючи 0:2 в своєму стартовому матчі Євро-2020 з Нідерландами, зуміла відігратися. Але таки поступилася голландцям 2:3, пропустивши на 85-й хвилині від Думфріса. Ех!

Матч почався не найкращим чином для України. Вже на 13-й хвилині Андрію Шевченку довелося робити вимушену заміну. Замість травмованого Зубкова, одного з найкращих гравців "синьо-жовтих" у спарингах перед Євро, вийшов Марлос.

Перший тайм завершився без голів, хоча голландці були значно небезпечнішими. Кілька разів нас виручив Бущан. Як він потягнув цей м'яч – незбагненно.

У України до перерви був момент у Ярмоленка. Андрій впав у штрафному майданчику Нідерландів. Але німецький суддя Фелікс Брих вирішив, що це не пенальті. І правильно зробив. Фолу не було.

На жаль, відразу ж після перерви Нідерланди приголомшили Україну двома голами. Обидва були забиті після помилок Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони.

На 51-й хвилині Віталій подарував м'яч Думфрісу, простріл якого з флангу Бущан, розпластавшись, перехопив, але першим на добивання встиг суперник – Вейналдум увігнав м'яч у сітку. На жаль, Сидорчук не встиг на підбиранні.

А на 58-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Нідерландів. Знову невдало зіграв Миколенко, що впав в боротьбі проти Думфріса, намагаючись випросити у судді штрафний. У цей момент всі зупинилися, рефері не свиснув, і Вегхорст забив другий м'яч Бущану.

Але на 75-й хвилині настало свято і на українській вулиці! Ярмоленко забив божевільний гол, шикарним ударом лівою з 25 метрів закрутивши м'яч у дальню "дев'ятку" воріт Нідерландів. Шедевр!

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко став лише другим українським футболістом, який забивав на Євро за часів незалежності. До нього, ще в 2012-му, це робив Андрій Шевченко.

А на 79-й хвилині Україна зрівняла рахунок! Після подачі Маліновського зі штрафного, Яремчук відправив м'яч у сітку головою.

І все ж крапка в цьому матчі залишилася за Нідерландами, які вирвали перемогу завдяки голу Думфріса на 85-й хвилині. Після подачі з флангу він виграв повітря у Зінченка і пробив головою в кут – Бущан не врятував. Шкода...

Нідерланди – Україна – 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 63), ван Анхольт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Маліновський, Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)

Попередження: Сидорчук, 90+3

Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

Нагадаємо, раніше в нашій групі на Євро-2020 Австрія обіграла Північну Македонію 3: 1.

До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.