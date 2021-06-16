Виберіть кращий гол першого туру Євро-2020! Голосування

УЄФА визначив чотирьох претендентів на кращий гол першого туру, серед них півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який забив шикарний гол у ворота Нідерландів

Ярмоленко забив шикарний гол Нідерландам / Фото: Getty Images

На чемпіонаті Європи з футболу зіграно перший тур. За 12 матчів було забито 28 голів. Сайт УЄФА відібрав чотири найкрасивіших. Серед них і гол Андрія Ярмоленка в матчі проти Нідерландів.

Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за кращий гол першого туру Євро-2020.

Штефан Лайнер (Австрія – Північна Македонія – 3:1)

Андрій Ярмоленко (Нідерланди – Україна – 3:2)

Патрік Шик (Шотландія – Чехія – 0:2)

Кріштіану Роналду (Угорщина – Португалія – 0:3)

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Раніше ми писали, що аналітиків не вразила гра збірної України з Нідерландами. Вони прогнозують, що наша команда посяде третє місце в групі. Однак вийде в 1/8 фіналу, як одна з кращих серед тих, хто фінішує третіми.