Виберіть кращий гол першого туру Євро-2020! Голосування

На чемпіонаті Європи з футболу зіграно перший тур. За 12 матчів було забито 28 голів. Сайт УЄФА відібрав чотири найкрасивіших. Серед них і гол Андрія Ярмоленка в матчі проти Нідерландів.
Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за кращий гол першого туру Євро-2020.
Штефан Лайнер (Австрія – Північна Македонія – 3:1)
Андрій Ярмоленко (Нідерланди – Україна – 3:2)
Патрік Шик (Шотландія – Чехія – 0:2)
Кріштіану Роналду (Угорщина – Португалія – 0:3)
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Раніше ми писали, що аналітиків не вразила гра збірної України з Нідерландами. Вони прогнозують, що наша команда посяде третє місце в групі. Однак вийде в 1/8 фіналу, як одна з кращих серед тих, хто фінішує третіми.