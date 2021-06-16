16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Виберіть кращий гол першого туру Євро-2020! Голосування

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 червня, 10:49
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УЄФА визначив чотирьох претендентів на кращий гол першого туру, серед них півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який забив шикарний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив шикарний гол Нідерландам
Ярмоленко забив шикарний гол Нідерландам / Фото: Getty Images

На чемпіонаті Європи з футболу зіграно перший тур. За 12 матчів було забито 28 голів. Сайт УЄФА відібрав чотири найкрасивіших. Серед них і гол Андрія Ярмоленка в матчі проти Нідерландів.

Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за кращий гол першого туру Євро-2020.

Штефан Лайнер (Австрія – Північна Македонія – 3:1)

Андрій Ярмоленко (Нідерланди – Україна – 3:2)

Патрік Шик (Шотландія – Чехія – 0:2)

Кріштіану Роналду (Угорщина – Португалія – 0:3)

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Раніше ми писали, що аналітиків не вразила гра збірної України з Нідерландами. Вони прогнозують, що наша команда посяде третє місце в групі. Однак вийде в 1/8 фіналу, як одна з кращих серед тих, хто фінішує третіми.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
16:00
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19:00
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