Україна посяде третє місце в групі: аналітиків не вразила гра з Нідерландами

Вболівальники збірної України натхнені стартом нашої команди на Євро-2020. Але бойовий матч з Нідерландами вселив оптимізм не у всіх. Аналітики звикли довіряти більше цифрам, ніж емоціям. І вони прогнозують нашій команді лише третє місце в групі.
Сайт TheAnalyst упевнений на 98,91%, що Нідерланди вийдуть з групи. Шанси Австрії – 90,92%, України – 72%.
Ймовірність виходу нашої команди в 1/4 фіналу – 32,3%, у півфінал – 10,6%, програти у фіналі – 2,9%, стати чемпіонами Європи – 0,6%.
Трійка найбільш ймовірних переможців Євро-2020 за версією TheAnalyst виглядає так: Франція – 20,2%, Бельгія – 13,5%, Іспанія – 12,7%.
Раніше ми розповідали про неймовірну реакція коментатора на гол Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів. Подивіться, як це було: