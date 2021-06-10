Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Міс збірної Нідерландів: подружка де Йонга грала в хокей, а тепер торгує одягом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 05:58
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Міккі Кімені і Френкі де Йонг разом вже сім років, а познайомилася пара в старшій школі. На батьківщині дівчина удостоїлася титулу "Queen of the WAGs"
Міккі Кімені - дівчина Френкі де Йонга
Міккі Кімені - дівчина Френкі де Йонга

Півзахисник Френкі де Йонг – ключовий гравець нинішньої збірної Нідерландів, та й за Барселону виходить стабільно в стартовому складі. До речі, №21 футболіст взяв в честь діда, який народився 21 квітня.

Френкі всього 24 роки, але його серце ось уже сім років як зайнято. У старшій школі він познайомився з перспективною хокеїсткою Міккі Кімені і з тих пір пара разом.

Міккі професійно більше не грає в хокей на траві, зараз вона відкрила інтернет-магазин одягу. Весь асортимент – в помаранчевих кольорах збірної Нідерландів.

До речі, якось популярний журнал FHM удостоїв Кімені титулу "Queen of the WAGs" – як найкрасивішу дівчину голландських футболістів.

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