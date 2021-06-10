Міс збірної Нідерландів: подружка де Йонга грала в хокей, а тепер торгує одягом

Міккі Кімені і Френкі де Йонг разом вже сім років, а познайомилася пара в старшій школі. На батьківщині дівчина удостоїлася титулу "Queen of the WAGs"

Міккі Кімені - дівчина Френкі де Йонга

Півзахисник Френкі де Йонг – ключовий гравець нинішньої збірної Нідерландів, та й за Барселону виходить стабільно в стартовому складі. До речі, №21 футболіст взяв в честь діда, який народився 21 квітня.

Френкі всього 24 роки, але його серце ось уже сім років як зайнято. У старшій школі він познайомився з перспективною хокеїсткою Міккі Кімені і з тих пір пара разом.

Міккі професійно більше не грає в хокей на траві, зараз вона відкрила інтернет-магазин одягу. Весь асортимент – в помаранчевих кольорах збірної Нідерландів.

До речі, якось популярний журнал FHM удостоїв Кімені титулу "Queen of the WAGs" – як найкрасивішу дівчину голландських футболістів.