17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 45+1’
Нідерланди 1
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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"Не перекричу!" Мілевський на матчі України в Бухаресті вилаявся від безпорадності (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 22:30
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Артем програв македонським фанатам змагання в гучності вболівання, але за нього взяла реванш збірна України, яка обіграла суперників на полі з рахунком 2:1
Артем Мілевський в Бухаресті
Артем Мілевський в Бухаресті / Фото: Instagram

Одним з уболівальників збірної України в Бухаресті на матчі з Північною Македонією був ексфорвард "синьо-жовтих" Артем Мілевський. За його підтримки українці здобули свою першу перемогу на Євро-2020 – 2:1.

"Молодці, мужики! З перемогою всіх, Україно! Свято вдалося", – написав після матчу у себе в Instagram Мілевський, який вболівав за команду Андрія Шевченка з прапором України на плечах

А перед грою Артем Мілевський весело провів час з македонськими вболівальниками, серед яких був друг Мылі – його ексдноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

Вони навіть влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистішою, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від беззпорадності вилаявшись: "С**а... Не перекричу".

Увага! Присутня лайка!

Нагадаємо, що героєм матчу Україна – Північна Македонія став Андрій Ярмоленко. Вінгер Вест Гема забив сам і віддав результативну передачу на Яремчука, ставши рекордсменом української збірної за системою "гол + пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
1:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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