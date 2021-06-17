"Не перекричу!" Мілевський на матчі України в Бухаресті вилаявся від безпорадності (відео)

Артем програв македонським фанатам змагання в гучності вболівання, але за нього взяла реванш збірна України, яка обіграла суперників на полі з рахунком 2:1

Артем Мілевський в Бухаресті / Фото: Instagram

Одним з уболівальників збірної України в Бухаресті на матчі з Північною Македонією був ексфорвард "синьо-жовтих" Артем Мілевський. За його підтримки українці здобули свою першу перемогу на Євро-2020 – 2:1.

"Молодці, мужики! З перемогою всіх, Україно! Свято вдалося", – написав після матчу у себе в Instagram Мілевський, який вболівав за команду Андрія Шевченка з прапором України на плечах

А перед грою Артем Мілевський весело провів час з македонськими вболівальниками, серед яких був друг Мылі – його ексдноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

Вони навіть влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистішою, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від беззпорадності вилаявшись: "С**а... Не перекричу".

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Нагадаємо, що героєм матчу Україна – Північна Македонія став Андрій Ярмоленко. Вінгер Вест Гема забив сам і віддав результативну передачу на Яремчука, ставши рекордсменом української збірної за системою "гол + пас". Ярмоленко на два бали перевершив Андрія Шевченка.

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)