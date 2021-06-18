Нидерланды – Австрия: видео голов и обзор матча

Смотрите обзор и видео голов матча в Амстердаме, в котором Нидерланды обыграли Австрию 2:0 и досрочно вышли в 1/8 финала Евро, попутно подсобив Украине

Форвард Нидерландов Депай / Фото: Reuters

В последнем матче четверга, 17 июня, на Евро-2020 в Амстердаме встречались соперники Украины по группе "С". Нидерланды обыграли Австрию 2:0.

Этот результат – на руку сборной Украины. Теперь, чтобы занять второе место в группе и гарантированно выйти в 1/8 финала Евро-2020, нашей команде в поединке с австрийцами 21 июня в Бухаресте достаточно сыграть вничью.

НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ – 2:0

ДЕПАЙ, 11, ПЕН, ДУМФРИС, 67

Счет в матче Нидерланды – Амстердам был открыт на 11-й минуте. Капитан австрийцев Алаба нарушил правила в штрафной площадке против обидчика Украины Думфриса, и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый уверенно реализовал Депай.

Видео гола Депая

На 67-й минуте счет стал 2:0 в пользу Нидерландов. Контратаку хозяев поля ударом практически в пустые ворота австрийцев завершил Думфрис.

Видео гола Думфриса

Больше голов в Амстердаме забито не было. Благодаря победе над австрийцами со счетом 2:0 Нидерланды сами досрочно вышли в 1/8 финала Евро и попутно помогли Украине.

Нидерланды – Австрия – 2:0

Голы: Депай, 11 (пен), Думфрис, 66

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 65) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82)

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Ульмер – К. Шлагер (Онисио, 84), Лаймер (Гриллич, 62), Забитцер – Баумгартнер (Лазаро, 69), Грегорич (Каладжич, 62)

Предупреждения: де Роон – Алаба, Бахман

Напомним, ранее Украина добыла свою первую победу на Евро-2020, обыграв со счетом 2:1 Северную Македонию.