Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд другого матчу Шевченка на Євро-2020

Команда Андрія Шевченка в Бухаресті провела другий матч на чемпіонаті Європи з футболу проти аутсайдерів групи македонців і вирвала перемогу 2:1, не забивши пенальті

Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

17 червня збірна України провела другий поєдинок на Євро-2020 проти Північної Македонії. У першому турі обидві команди програли. Українці в боротьбі поступилися Нідерландам 2:3, а македонці були биті Австрією 1:3. Але сьогодні в Бухаресті команда Шевченка вважалася фаворитом і здобула перемогу – 2:1.

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"Синьо-жовті" кинулися в атаку з перших хвилин і створили відразу кілька небезпечних моментів. Вже на 5-й хвилині Маліновський подав на Яремчука, голкіпер вийшов з воріт, виніс м'яч на Караваєва, який пробив у дотик, але снаряд просвистів над поперечиною. Потім вже сам Маліновський небезпечно бив у ближній кут, але голкіпер виніс м'яч на кутовий.



Фото Reuters

Після 14-ої хвилини македонці трохи оговталися і стали організовувати швидкі контратаки. Але в середині першого тайму Україна перетворила свої моменти на забитий гол. Після розіграшу кутового на 29-й хвилині м'яч у сітку проштовхнув Андрій Ярмоленко. Це другий гол гравця Вест Гему на цьому Євро.

А на 34-й хвилині рахунок став 2:0 на користь збірної України. Це вже Яремчук уникнув офсайду, увірвався до штрафного і обвідним ударом відправив м'яч у сітку повз воротаря. VAR перевіряв момент взяття воріт, але причепитися було ні до чого. Варто відзначити і класну передачу Ярмоленка. А для Яремчука це вже другий гол на турнірі.

На 39-й хвилині м'яч побував і в воротах України – здорово з нашим захистом розібрався Пандєв, але гол не зарахували – положення поза грою.

Дивіться огляд першого тайму

Україна володіла перевагою і в другій половині. Але на 55-й хвилині стався неприємний епізод. Барді пробив в дев'ятку, але Бущан перевів у поперечину. На добивання кинувся Пандєв, а суддя вирішив, що Караваєв порушив на супернику правила і поставив пенальті. Бущан взяв удар Аліоського з "точки", але не зумів врятувати після добивання.

На 84-й хвилині шанс забити з пенальті отримала і Україна – футболіст збірної Македонії зіграв рукою під час штрафного Маліновського. Руслан сам взяв м'яч, але не зумів переграти воротаря суперника Димитрієвського. Через що кінцівка зустрічі вийшла нервовою, але Україна вперше перемогла на Євро-2020 з рахунком 2:1.

Україна до цієї зустрічі двічі перемагала Північну Македонію, ще по разу була зафіксована перемога македонців і нічия. Найпам'ятніший поєдинок пройшов 2004 року, коли нинішньому головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуби.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Дивіться огляд матчу Україна проти Нідерландів