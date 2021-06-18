Як Україні вийти в плей-офф Євро: розклади перед матчем з Австрією

Підопічних Андрія Шевченка влаштує нічия з будь-яким рахунком. В разі поразки шанси залишитися на чемпіонаті Європи будуть мізерними

Україна має перевагу над Австрією за забитими голами

У групі С залишилося провести два матчі. 21 червня о 19:00 зустрічаються Україна і Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Голландці вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу, македонці стали першою командою, яка не може пробитися в плей-офф. Залишилося розібратися з Україною і Австрією.

Перемога Нідерландів над Австрією – 2:0 виявилася на руку збірній України. Тепер, щоб посісти друге місце в групі і точно вийти в 1/8 фіналу Євро-2020, нашій збірній в поєдинку з австрійцями достатньо зіграти внічию. Ми будемо вище в турнірній таблиці, оскільки забили на один м'яч більше.

Що буде якщо Україна програє? Третє місце і мінусова різниця м'ячів. Наприклад, на Євро-2016 чотири команди з тих, що посіли третє місце набрали три очки, але в 1/8 фіналу вийшли дві з нульовою різницею. І ось тут нам може не вистачити гола, який повинен був забивати македонцям Руслан Малиновський з пенальті.